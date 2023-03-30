Главы МИД стран восточного фланга НАТО соберутся на встречу в Польше

Встреча министров "Бухарестской девятки" состоится в Польше

Вечером 30 марта в польский город Лодзь прибудут министры иностранных дел стран восточного фланга НАТО. В пятницу, 31 марта, там запланирована встреча перед предстоящим саммитом Североатлантического союза в Вильнюсе.

Об этом сообщает "Польское радио".

Что известно

Во время пятничной встречи главы МИД девяти европейских стран должны обсудить войну в Украине и безопасность Восточной Европы. Это будет одна из многих встреч стран региона перед июльским саммитом НАТО.

Группа под названием "Бухарестская девятка" объединяет Польшу, страны Балтии, Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Это страны, которые находятся в непосредственной близости от россии, что делает их наиболее уязвимыми к гибридной деятельности москвы. В течение семи лет девять стран пытались выработать общую позицию к следующим саммитам НАТО.

С 2014 года, когда россия оккупировала Крым, Североатлантический альянс увеличил численность своих сил быстрого реагирования. В страны Восточной Европы направлены войска НАТО. Также ведется работа по реформированию систем управления и логистики.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный пообщался с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Во время телефонного разговора поднимались вопросы поставки Украине оружия, военной техники и боеприпасов.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ожидает от июльского Вильнюсского саммита НАТО шагов Альянса навстречу Украине по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что Украина хотела бы получить стратегические гарантии безопасности во время войны, даже если страну пока не берут в Альянс.