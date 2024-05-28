Годинник Вінстона Черчилля продали на аукціоні за нечувану суму

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. Фото: commons.wikimedia.org

Кишеньковий годинник, який колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Вінстону Черчиллю подарував колега Герберт Генрі Асквіт, продали на аукціоні Dawsons. За часомір заплатили 76 тисяч фунтів стерлінгів, що становить майже 4 мільйони гривень.

Про це повідомляє BBC у понеділок, 27 травня.

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Годинник Черчилля продали за 76 тисяч фунтів стерлінгів

"Годинник з 18-каратного золота з вигравіюваним гербом Вінстона Черчилля перевищив початкову оцінку у 20 000-30 000 фунтів стерлінгів", — йдеться у матеріалі.

Кишеньковий годинник Вінстона Черчилля. Фото: DAWSONS

На внутрішньому корпусі годинника видніється напис: "Вінстону з вдячністю Г.Г Асквіт, Різдво 1905". Його купив приватний колекціонер із Великої Британії.

Кишеньковий годинник Вінстона Черчилля. Фото: DAWSONS

Вважається, що цей подарунок Черчиллю визнавав його "сміливий крок" у 1904 році, коли він перейшов до Ліберальної партії через розбіжності з Консервативною партією щодо реформи тарифів.

Кишеньковий годинник Вінстона Черчилля. Фото: DAWSONS

Черчилль був прем'єр-міністром Великої Британії з 1940 по 1945 рік, а потім з 1951 по 1955 рік. Натомість Асквіт був прем’єром з 1908 по 1916 рік.

Чим видатний Вінстон Черчилль

Вінстон Черчилль (1874-1965) — британський політик, державний діяч XX століття, двічі обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Більшу частину політичної кар'єри перебував у лавах Консервативної партії, а 1940-1955 рр. її очолював. У 1904-1924 роках належав до Ліберальної партії.

Також прославився як військовик, історик, маляр і письменник. Має Нобелівську премію з літератури. Відомий своїми надихаючими промовами, які зміцнювали моральний дух британців у найважчі часи війни, а цитати з його виступів досі на вустах у людства.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. Фото: winstonchurchill.org

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