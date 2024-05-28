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Часы Уинстона Черчилля продали на аукционе за баснословную сумму

28 мая 2024 05:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Часы Уинстона Черчилля продали на аукционе за баснословную сумму
Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Фото: commons.wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Карманные часы, которые бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю подарил коллега Герберт Генри Асквит, продали на аукционе Dawsons. За часы заплатили 76 тысяч фунтов стерлингов, что составляет почти 4 миллиона гривен.

Об этом сообщает BBC в понедельник, 27 мая.

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Часы Черчилля продали за 76 тысяч фунтов стерлингов

"Часы из 18-каратного золота с выгравированным гербом Уинстона Черчилля превысили первоначальную оценку в 20 000-30 000 фунтов стерлингов", — говорится в материале.

Часы Черчилля продали за 76 тысяч фунтов стерлингов
Карманные часы Уинстона Черчилля. Фото: DAWSONS

На внутреннем корпусе часов видна надпись: "Уинстону с благодарностью Г.Г Асквит, Рождество 1905". Его купил частный коллекционер из Великобритании.

Часы Черчилля продали за 76 тысяч фунтов стерлингов
Карманные часы Уинстона Черчилля. Фото: DAWSONS

Считается, что этот подарок Черчиллю признавал его "смелый шаг" в 1904 году, когда он перешел в Либеральную партию из-за разногласий с Консервативной партией по реформе тарифов.

Часы Черчилля продали за 76 тысяч фунтов стерлингов
Карманные часы Уинстона Черчилля. Фото: DAWSONS

Черчилль был премьер-министром Великобритании с 1940 по 1945 год, а затем с 1951 по 1955 год. А Асквит был премьером с 1908 по 1916 год.

Чем выдающийся Уинстон Черчилль

Уинстон Черчилль (1874-1965) — британский политик, государственный деятель XX века, дважды занимал должность премьер-министра Великобритании.

Большая часть политической карьеры состоял в рядах Консервативной партии, а в 1940-1955 годах ее возглавлял. В 1904-1924 годах принадлежал к Либеральной партии.

Также прославился как военный, историк, маляр и писатель. Имеет Нобелевскую премию по литературе. Известен своими вдохновляющими речами, которые укрепляли моральный дух британцев в самые трудные времена войны, а цитаты из его выступлений до сих пор на устах у человечества.

Чем выдающийся Уинстон Черчилль
Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Фото: winstonchurchill.org

Новости из мира аукционов

Напомним, что частный коллекционер из США приобрел на аукционе часы самого богатого пассажира затонувшего Титаника за сумасшедшую сумму.

Также мы сообщали, что на онлайн-аукционе eBay выставлен на продажу единственный в мире кабриолет Tucker 1948 года. Известно, сколько хотят за авто.

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