Ми знаємо, хто відповідальний за агресію проти України — Боррель розповів про голосування Генеральної Асамблеї ООН

Жозеп Боррель

Голосування Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Україні, яке відбулося 23 лютого, ще раз засвідчило, хто відповідальний за агресію проти України, та підтвердило вимогу світового співтовариства до росії негайно припинити війну.

Про це йдеться у блозі високого представника ЄС Жозепа Борреля за підсумками його участі в роботі Генасамблеї ООН.

Деталі заяви Борреля

"Об’єднані Нації були нервовим центром глобальної дипломатії цього тижня, коли багато міністрів закордонних справ зібралися в Нью-Йорку. Головною метою було обговорити та проголосувати резолюції Генеральної Асамблеї, яка проливала світло на тих, хто є відповідальним за війну проти України, а також визначала принципи для досягнення справедливого миру…. ООН переважною більшістю голосів — 141 — висловилася за справедливий мир в Україні. Лише 7 країн голосували проти. Це ще раз демонструє, наскільки ізольованою є росія", — написав високий представник ЄС.

Він нагадав, що ЄС узяв активну участь у підготовці цієї резолюції. Під час обговорення Боррель довів позицію, що війна росії проти України не є лише "європейським питанням", а стосується базових принципів суверенітету, територіальної цілісності та права кожної країни світу жити вільно та безпечно.

Боррель зауважив, що напередодні голосування було багато спекуляцій, чи вдасться зберегти рівень підтримки, який був продемонстрований під час голосування попередніх резолюції ГА ООН із засудженням агресії росії проти України та анексії її територій в лютому та у жовтні 2022 року.

"Зрештою, результат був вражаючим: 141 голос за, проти - 7, 32 — утрималися. росію підтримали лише білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа та Сирія, що є досить примітним клубом", — зазначив високий представник ЄС.

Нагадаємо, нещодавно Жозеп Боррель відреагував на резолюцію ООН щодо України. На його думку, це шлях до миру.