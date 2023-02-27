Мы знаем, кто ответственен за агрессию против Украины — Боррель рассказал о голосовании Генеральной Ассамблеи ООН

Жозеп Боррель

Голосование Генеральной Ассамблеи ООН по состоявшейся 23 февраля ситуации в Украине еще раз засвидетельствовало, кто ответственен за агрессию против Украины, и подтвердило требование мирового сообщества к россии немедленно прекратить войну.

Об этом говорится в блоге высокопоставленного представителя ЕС Жозепа Борреля по итогам его участия в работе Генассамблеи ООН.

Детали заявления Борреля

"Объединенные Нации были нервным центром глобальной дипломатии на этой неделе, когда многие министры иностранных дел собрались в Нью-Йорке. Главной целью было обсудить и проголосовать резолюции Генеральной Ассамблеи, которая проливала свет на тех, кто ответственен за войну против Украины, а также определяла принципы для достижения справедливого мира…. ООН подавляющим большинством голосов — 141 — высказалась за справедливый мир в Украине. Только 7 стран голосовали против. Это еще раз демонстрирует, насколько изолирована россия", — написал высокий представитель ЕС.

Он напомнил, что ЕС активно участвовал в подготовке этой резолюции. Во время обсуждения Боррель доказал позицию, что война россии против Украины не только "европейский вопрос", а касается базовых принципов суверенитета, территориальной целостности и права каждой страны мира жить свободно и безопасно.

Боррель отметил, что накануне голосования было много спекуляций, удастся ли сохранить уровень поддержки, который был продемонстрирован во время голосования предыдущих резолюции ГА ООН с осуждением агрессии России против Украины и аннексии ее территорий в феврале и октябре 2022 года.

"В конце концов, результат был впечатляющим: 141 голос за, против — 7, 32 — воздержались. Россию поддержали только Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа и Сирия, что является достаточно примечательным клубом", — отметил высокий представитель ЕС.

Напомним, недавно Жозеп Боррель отреагировал на резолюцию ООН по Украине. По его мнению, это путь к миру.