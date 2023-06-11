РФ перешкоджає Швеції вступити в НАТО

Глава військової розвідки Швеції Томас Нільссон. Фото: google

У Швеції кажуть, що Росія перешкоджає Швеції вступити в НАТО. Для цього Кремль навіть вкладає гроші.

Про це повідомляє глава військової розвідки Швеції Томас Нільссон.

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"Вони хочуть впливати на громадську думку та прийняття рішень у Швеції, на те, що ми зазвичай називаємо внутрішнім важливим стрижнем: наша демократія та наш спосіб життя, який ми самі обрали. Вони намагаються вплинути на це, і вони також намагалися вплинути на заявку на членство", — заявив розвідник.

За його словами, Росія намагається вплинути на громадську думку і демократію у Швеції. Вона робить це завдяки керівництву, а також різних посередників.

Швеція і НАТО

Після вторгнення Росії в Україну Фінлянція та Швеція подали заявку на членство в НАТО. Фінляндія першою виконала всі необхідні умови та приєдналася до Альянсу.

Натомість, процес вступу Швеції дещо затягнувся. Зокрема, його блокує Туреччина, яка вимагає від Стокгольму екстрадиції учасників та прихильників "Робітничої партії Курдистану". Там її називають терорестичною організацією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Україну не готові прийняти в НАТО, поки триває війна з Росією. Попри це США все одно продовжуватимуть підтримувати нашу країну.