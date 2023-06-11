Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Глава разведки Швеции заявил, что РФ препятствует вступлению страны в НАТО arrow

Глава разведки Швеции заявил, что РФ препятствует вступлению страны в НАТО

11 июня 2023 14:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ препятствует Швеции вступить в НАТО
Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Швеции говорят, что Россия мешает Швеции вступить в НАТО. Для этого Кремль даже вкладывает деньги. 

Об этом сообщает глава военной разведки Швеции Томас Нильссон.

Читайте также:

Подробности

"Они хотят влиять на общественное мнение и принятие решений в Швеции, на то, что мы обычно называем внутренним важным стержнем: наша демократия и наш образ жизни, который мы сами избрали. Они пытаются повлиять на это, и они также пытались повлиять на заявку на членство", — заявил разведчик.

По его словам, Россия пытается повлиять на общественное мнение и демократию в Швеции. Она делает это благодаря руководству, а также разным посредникам.

Швеция и НАТО

После вторжения России в Украину Финляндия и Швеция подали заявку на членство в НАТО. Финляндия первой выполнила все необходимые условия и присоединилась к Североатлантическому союзу.

Процесс вступления Швеции несколько затянулся. В частности, его блокирует Турция, которая требует от Стокгольма экстрадиции участников и поклонников "Рабочей партии Курдистана". Там ее называют террористической организацией.

Напомним, ранее мы писали, что посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Украину не готовы принять в НАТО, пока идет война с Россией. Несмотря на это, США все равно будут продолжать поддерживать нашу страну.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас