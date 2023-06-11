РФ препятствует Швеции вступить в НАТО

Глава разведки Швеции заявил, что РФ препятствует вступлению страны в НАТО
В Швеции говорят, что Россия мешает Швеции вступить в НАТО. Для этого Кремль даже вкладывает деньги.
Об этом сообщает глава военной разведки Швеции Томас Нильссон.
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"Они хотят влиять на общественное мнение и принятие решений в Швеции, на то, что мы обычно называем внутренним важным стержнем: наша демократия и наш образ жизни, который мы сами избрали. Они пытаются повлиять на это, и они также пытались повлиять на заявку на членство", — заявил разведчик.
По его словам, Россия пытается повлиять на общественное мнение и демократию в Швеции. Она делает это благодаря руководству, а также разным посредникам.
Швеция и НАТО
После вторжения России в Украину Финляндия и Швеция подали заявку на членство в НАТО. Финляндия первой выполнила все необходимые условия и присоединилась к Североатлантическому союзу.
Процесс вступления Швеции несколько затянулся. В частности, его блокирует Турция, которая требует от Стокгольма экстрадиции участников и поклонников "Рабочей партии Курдистана". Там ее называют террористической организацией.
Напомним, ранее мы писали, что посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Украину не готовы принять в НАТО, пока идет война с Россией. Несмотря на это, США все равно будут продолжать поддерживать нашу страну.