РФ препятствует Швеции вступить в НАТО

Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон. Фото: google

В Швеции говорят, что Россия мешает Швеции вступить в НАТО. Для этого Кремль даже вкладывает деньги.

Об этом сообщает глава военной разведки Швеции Томас Нильссон.

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"Они хотят влиять на общественное мнение и принятие решений в Швеции, на то, что мы обычно называем внутренним важным стержнем: наша демократия и наш образ жизни, который мы сами избрали. Они пытаются повлиять на это, и они также пытались повлиять на заявку на членство", — заявил разведчик.

По его словам, Россия пытается повлиять на общественное мнение и демократию в Швеции. Она делает это благодаря руководству, а также разным посредникам.

Швеция и НАТО

После вторжения России в Украину Финляндия и Швеция подали заявку на членство в НАТО. Финляндия первой выполнила все необходимые условия и присоединилась к Североатлантическому союзу.

Процесс вступления Швеции несколько затянулся. В частности, его блокирует Турция, которая требует от Стокгольма экстрадиции участников и поклонников "Рабочей партии Курдистана". Там ее называют террористической организацией.

Напомним, ранее мы писали, что посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Украину не готовы принять в НАТО, пока идет война с Россией. Несмотря на это, США все равно будут продолжать поддерживать нашу страну.