Голова відділу довіри та безпеки Twitter подала у відставку

Користувачі сидять у Twitter. Фото: google

Директор відділу довіри та безпеки у Twitter Елла Ірвін ухвалила рішення про свій вихід з компанії. Це сталося в контексті критики соціальної мережі за неефективність у боротьбі зі шкідливим контентом, особливо після того, як мільярдер Ілон Маск став її власником у жовтні минулого року.

Про це пише Reuters.

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Ірвін приєдналася до команди Twitter у червні 2022 року і була призначена на позицію керівника групи довіри та безпеки у листопаді того ж року, після виходу її попередника Йоеля Рота. Вона контролювала процес модерації контенту на платформі.

Причиною відставки Ірвін стало те, що Twitter зіткнувся з проблемою утримання рекламодавців, які стали побоюватися асоціації свого бренду з неякісним або неналежним контентом.

Варто зазначити, що нещодавно Ілон Маск призначив Лінду Яккаріно на посаду генерального директора Twitter. Це рішення було ухвалено в рамках змін, пов'язаних з управлінням компанією після придбання її Маском.

Нагадаємо, що американського бізнесмена Ілона Маска звинуватили у маніпуляціях із криптовалютою Dogecoin. Інвестори підготували позов проти власника Twitter, за допомогою якого Маск і маніпулював криптовалютою.