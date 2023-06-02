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Глава отдела доверия и безопасности Twitter подала в отставку

2 июня 2023 10:21
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Глава отдела доверия и безопасности Twitter подала в отставку
Пользователи сидят в Twitter. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Директор отдела доверия и безопасности в Twitter Элла Ирвин приняла решение о своем уходе из компании. Это произошло в контексте критики социальной сети за неэффективность в борьбе с вредоносным контентом, особенно после того, как миллиардер Илон Маск стал её владельцем в октябре прошлого года.

Об этом пишет Reuters.

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Ирвин присоединилась к команде Twitter в июне 2022 года и была назначена на позицию руководителя группы доверия и безопасности в ноябре того же года, после ухода её предшественника Йоэля Рота. Она контролировала процесс модерации контента на платформе.

Причиной ухода Ирвин стало то, что Twitter столкнулся с проблемой удержания рекламодателей, которые стали опасаться ассоциации своего бренда с некачественным или неподобающим контентом.

Стоит отметить, что недавно Илон Маск назначил Линду Яккарино на должность генерального директора Twitter. Это решение было принято в рамках изменений, связанных с управлением компанией после приобретения ее Маском.

Напомним, что американского бизнесмена Илона Маска обвинили в манипуляциях с криптовалютой Dogecoin. Инвесторы подготовили иск против владельца Twitter, с помощью которого Маск и манипулировал криптовалютой.

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