Люди у Гонконгу йдуть по вулиці. Фото: Reuters

У середині квітня у Гонконгу схвалили понад 33 000 заяв на отримання візи для талановитих туристів. Це свідчить про те, що місто досягне своєї мети залучення 35 000 кваліфікованих працівників цього року, використовуючи різноманітні програми із залучення талантів, у тому числі з материкового Китаю.

Про це пише Bloomberg із посиланням на South China Morning Post.

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Гонконг бореться з витоком інформації, що загрожує його статусу міжнародного фінансового центру. Минулого року робоче населення міста скоротилося на 2,4%, що стало найбільшим падінням з 1985 року. Це частково пов'язано з жорсткою політикою щодо Covid та політичними репресіями Пекіна.

"Однією з програм, які допомогли залучити таланти, є Top Talent Pass. За цією програмою було схвалено 15 000 заявок із 24 000, отриманих з кінця минулого року", — повідомив держсекретар Ерік Чан.

Програма передбачає видачу дворічних робочих віз для заявників, які заробили не менше 2,5 млн гонконгських доларів у попередньому році, а також для випускників 100 найкращих університетів світу з досвідом роботи не менше трьох років за останні п'ять років.

Загалом Гонконг запровадив як мінімум сім програм із залучення кваліфікованих працівників з усього світу, щоб залучити таланти та зупинити витік мозку. Це може допомогти місту зберегти свій статус міжнародного фінансового центру та стабілізувати економіку, оскільки залучення талантів є важливим фактором для розвитку будь-якого міста у наш час.

Нагадаємо, що група Єрмака-Макфола, яка займається розробкою рекомендацій щодо санкцій проти Росії та Білорусі, запропонувала європейським країнам стягувати збір на відновлення України під час видачі віз росіянам. Згідно з документом, низка країн уже не видають туристичні візи росіянам, і іншим державам слід розглянути таку можливість.