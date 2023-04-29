Люди в Гонконге идут по улице. Фото: Reuters

В середине апреля в Гонконге одобрили более 33 000 заявлений на получение визы для талантливых туристов. Это свидетельствует о том, что город достигнет своей цели привлечения 35 000 квалифицированных работников в этом году, используя различные программы по привлечению талантов, в том числе из материкового Китая.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на South China Morning Post.

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Гонконг борется с утечкой информации, которая угрожает его статусу международного финансового центра. В прошлом году работающее население города сократилось на 2,4%, что стало самым большим падением с 1985 года. Это частично связано с жесткой политикой в отношении Covid и политическими репрессиями Пекина.

"Одной из программ, которые помогли привлечь таланты, является Top Talent Pass. По этой программе было одобрено 15 000 заявок из 24 000, полученных с конца прошлого года" — сообщил госсекретарь Эрик Чан.

Программа предусматривает выдачу двухлетних рабочих виз для заявителей, которые заработали не менее 2,5 млн гонконгских долларов в предыдущем году, а также для выпускников 100 лучших университетов мира с опытом работы не менее трех лет за последние пять лет.

В целом, Гонконг внедрил как минимум семь программ по привлечению квалифицированных работников со всего мира, чтобы привлечь таланты и остановить утечку мозгов. Это может помочь городу сохранить свой статус международного финансового центра и стабилизировать экономику, поскольку привлечение талантов является важным фактором для развития любого города в наше время.

Напомним, что группа Ермака-Макфола, занимающаяся разработкой рекомендаций по санкциям против России и Беларуси, предложила европейским странам взимать сбор на восстановление Украины при выдаче виз россиянам. Согласно документу, ряд стран уже не выдают туристические визы россиянам, и другим государствам следует рассмотреть такую возможность.