Google та аборти — система направляє жінок, які шукають інформацію про аборти, на сайти для консультацій вагітності

Оголошення Google, оформлені так, щоб вони виглядали як справжні результати пошуку та з’являлися над справжніми списками

Розслідування Observer показало, що жінок, які шукають онлайн-консультації щодо абортів, направляють до консультацій з питань вагітності, які проводять кампанії проти абортів.

Про це пише The Guardian.

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Оголошення Google, оформлені так, щоб вони виглядали як справжні результати пошуку та з’являлися над справжніми списками, регулярно показуються людям, які здійснюють пошук за ключовими термінами, пов’язаними з вагітністю та абортами.

Висновки розкривають маркетингові зусилля груп, які виступають проти абортів у Великобританії, і викликали занепокоєння, що жінки можуть отримати упереджену інформацію, коли звертаються за медичною допомогою. Одна благодійна організація сексуального здоров’я назвала рекламу "явно аморальною".

Оголошення в аналізі, які були запропоновані жінці у віці 20 років у Лондоні на початку лютого, містять невеликий тег, що позначає їх як рекламу, але виглядають схожими на реальні результати пошуку та з’являються над надійними джерелами інформації, включаючи вебсайт NHS. У деяких випадках вони рекламують консультаційні послуги, які стверджують, що пропонують неупереджену підтримку, але чітко не висловлюють погляди людей, які стоять за ними, проти абортів.

Хто один із найбільших рекламодавців

Одним із найбільших рекламодавців була Pregnancy Crisis Helpline, чиї оголошення з’являлися після пошуку за 14 із 40 фраз, перевірених під час аналізу. Серед них був такий, у якому говорилося: "Розглядаєте можливість зробити аборт? Поговори з кимось", і з’явився після запитів "купити таблетки для аборту" та "допомога вагітним підліткам".

Люди, які переходили за посиланнями, потрапляли на вебсайт служби довіри, де сказано, що це "безпечне та конфіденційне місце", де пропонують "підтримку жінкам, які борються з незапланованою вагітністю".

Але хоча в ньому сказано, що він "не стосується абортів", він також не пропонує інформації про погляди своїх організаторів проти абортів і представляє себе як неупереджену службу, що пропонує підтримку "подалі від будь-якого тиску".

Насправді ця лінія допомоги була запущена спільно з правою євангельською організацією Christian Concern, яка хоче заборонити аборти. Довіреними особами телефонної лінії є Реган Кінг, пастор церкви Ангелів в Іслінгтоні, Лондон, яка описала аборти як "огидність". Тривожно. Похмурий. Жахливий. жахливо. Шокуюче. жахливо. Мерзенний" і порівняв це з "новою работоргівлею". Іншим довіреною особою є Крістіан Клайв Копус, колишній директор групи проти абортів Prolife Alliance.

Нещодавно ця лінія допомоги повідомила про різке зростання кількості людей, які звернулися до неї, заявивши, що у 2022 році у неї було 2000 клієнтів порівняно з 500 у 2021 році.

Інші оголошення Google спрямовували жінок до консультаційної служби благодійної організації Life, яка виступає проти абортів. Один із них сказав: "Ми надаємо вам безпечний простір для дослідження своїх почуттів подалі від зовнішнього тиску. Конфіденційно обговоріть свої варіанти".

Google заявив, що реклама, позначена Observer, відповідає її правилам, підкресливши, що вона містить тег "реклама" жирним шрифтом і рядок про те, що послуги, які вони рекламують, не надають абортів.

Оголошення Google, оформлене так, щоб виглядати як реальні результати пошуку в Інтернеті для жінок, які шукають поради щодо вагітності

Нагадаємо, у червні в США Верховний суд скасував конституційне право жінок на аборти.