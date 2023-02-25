Google и аборты — система направляет женщин, ищущих информацию об абортах, на сайты для консультаций беременности

Объявления Google, оформленные так, чтобы они выглядели как подлинные результаты поиска и появлялись над подлинными списками

Расследование Observer показало, что женщин, которые ищут онлайн-консультации по абортам, направляют в консультации по беременности, которые проводят кампании против абортов.

Об этом пишет The Guardian.

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Объявления Google, оформленные так, чтобы они выглядели как подлинные результаты поиска и появлялись над настоящими списками, регулярно показываются людям, осуществляющим поиск по ключевым терминам, связанным с беременностью и абортами.

Выводы раскрывают маркетинговые усилия групп, выступающих против абортов в Великобритании, и вызвали беспокойство, что женщины могут получить пристрастную информацию, когда обращаются за медицинской помощью. Одна благотворительная организация сексуального здоровья назвала рекламу "явно безнравственной".

Объявления в анализе, предложенные женщине в возрасте 20 лет в Лондоне в начале февраля, содержат небольшой тег, обозначающий их как рекламу, но выглядят похожими на реальные результаты поиска и появляются над надежными источниками информации, включая вебсайт NHS. В некоторых случаях они рекламируют консультационные услуги, утверждающие, что предлагают беспристрастную поддержку, но четко не выражают взгляды стоящих за ними людей против абортов.

Кто один из крупнейших рекламодателей

Одним из самых больших рекламодателей была Pregnancy Crisis Helpline, чьи объявления появлялись после поиска за 14 из 40 фраз, проверенных при анализе. Среди них был такой, в котором говорилось: "Рассматриваете возможность сделать аборт? Поговори с кем-то", и появился после запросов "купить таблетки для аборта" и "помощь беременным подросткам".

Переходившие по ссылкам люди попадали на вебсайт службы доверия, где сказано, что это "безопасное и конфиденциальное место", где предлагают "поддержку женщинам, которые борются с незапланированной беременностью".

Но хотя в нем сказано, что он "не касается абортов", он также не предлагает информации о взглядах своих организаторов против абортов и представляет себя как беспристрастную службу, предлагающую поддержку "подальше от любого давления".

На самом деле, эта линия помощи была запущена совместно с правой евангельской организацией Christian Concern, которая хочет запретить аборты. Доверенными лицами телефонной линии являются Реган Кинг, пастор церкви Ангелов в Ислингтоне, Лондон, описавшая аборты как "отвратительность".

Недавно эта линия помощи сообщила о резком росте числа обратившихся к ней людей, заявив, что в 2022 году у нее было 2000 клиентов по сравнению с 500 в 2021 году.

Другие объявления Google направляли женщин в консультационную службу благотворительной организации Life, выступающей против абортов. Один из них сказал: "Мы предоставляем вам безопасное пространство для исследования своих чувств подальше от внешнего давления. Конфиденциально обсудите свои варианты".

Google заявил, что реклама, обозначенная Observer, соответствует ее правилам, подчеркнув, что она содержит тег "реклама" жирным шрифтом и строчку о том, что рекламируемые ими услуги не предоставляют абортов.

Объявление Google оформлено так, чтобы выглядеть как реальные результаты поиска в Интернете для женщин, ищущих советы по беременности

Напомним, в июне в США Верховный суд отменил конституционное право женщин на аборты.