Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Готує до "вічної війни": ЗМІ проаналізували нещодавні заяви путіна arrow

Готує до "вічної війни": ЗМІ проаналізували нещодавні заяви путіна

29 березня 2023 09:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
володимир путін
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російський диктатор володимир путін готує населення рф до затяжної війни в Україні й "не розуміє, як програвати". Очільник кремля почав частіше говорити, що нинішня війна є "битвою за виживання" та перестав коментувати ситуацію на фронті. 

Про це йдеться у публікації видання The Guardian.

Читайте також:

Війна втратила цілі

Як зазначається, нещодавно під час виступу перед робітниками авіаційного заводу в Бурятії, путін ще раз назвав війну екзистенціальною битвою за виживання росії.

"Для нас це не геополітичне завдання, а завдання виживання російської державності, створення умов для майбутнього розвитку країни й наших дітей", — говорив диктатор.

За словами політолога Максима Трудолюбова, це було за зразком недавніх виступів, в яких російський лідер все більше схилявся до обговорення того, що спостерігачі назвали "вічною війною" із Заходом.

"путін практично перестав говорити про якісь конкретні цілі війни. Він також не пропонує бачення того, як може виглядати майбутня перемога. У війни немає ні чіткого початку, ні осяжного кінця", — зазначив експерт.

Підготовка до "війни, яка ніколи не закінчиться"

Під час промови путіна "Про стан нації" минулого місяця він повторив деякі зі своїх численних претензій до Заходу, підкресливши, що москва бореться за національне виживання і в кінцевому підсумку переможе.

Трудолюбов зазначив, що це слабо завуальоване послання людям полягає в тому, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом і що росіяни повинні навчитися з цим жити.

Західні офіційні особи описували, як з тривогою слухали войовничу промову путіна в лютому, вважаючи, що російський лідер подвоює ставку на свою війну і не залишає місця для відступу.

За словами одного із західних дипломатів у москві, послання путіна виглядало як підготовка російської громадськості до "війни, яка ніколи не закінчиться". Він зазначив, що неясно, чи зможе путін змиритися з поразкою в конфлікті, тому що не схоже, що путін "розуміє, як програвати".

путін перестав говорити про ситуацію на фронті

Крім того, дипломат сказав, що путін, схоже, не переглядає конфлікт, попри важкі втрати та невдачі минулого року. Він нагадав, що російський диктатор колишній оперативник КДБ, а вони навчені завжди переслідувати свої цілі, а не переглядати їх.

Видання також зазначає, що російський лідер, який, за даними західної розвідки, особисто приймає оперативні та тактичні рішення в Україні, у своїх публічних коментарях перестав обговорювати ситуацію на фронті в Україні.

За даними російських ЗМІ, путін в останній раз згадав про бойові дії в Україні 15 січня, заявивши, що динаміка його армії була "позитивною".

Нагадаємо, раніше в американському Інституті вивчення війни заявили, що продовження наступальних операцій рф навколо Бахмута та Авдіївки, а також вздовж луганської та західної донецької лінії фронту є ще одним показником того, що путін все ще сподівається на перемогу в тривалій війні, результат якої значною мірою визначається військовими реаліями на місці. Тепер ці атаки стали не просто безглуздими, а й фактично шкідливими для підготовки росії до наступної фази цієї війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

10:55 СБУ впіймала агента рф, який "винюхував" склади українських військових під Авдіївкою

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з відео

10:44 Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

Новина з фото

10:43 У Італії стався землетрус: люди вночі вибігали на вулицю

Ексклюзив

10:42Експерт розповів, за яких умов рф відкриє "другий фронт"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:37 Нафта дорожчає кілька днів поспіль: що впливає на зростання цін

10:30 Усик прийшов на богослужіння у Києво-Печерську Лавру

10:26 ​​​​​​​Повернені до України діти розповідають, як їх зомбували росіяни, — Лубінець

10:21 Сильний вітер повалив в Одесі понад 100 дерев: виходити на вулицю все ще небезпечно

10:17 Президент Казахстану відправив уряд у відставку

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з відео

10:44 Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

Новина з відео

08:47 ​​​​​​​В Чечні сталася стрілянина: кадировці заявляють про ліквідацію двох терористів

Новина з відео

08:23 У грузинському Батумі пронісся руйнівний ураган: загинула людина

Новина з відео

07:29 В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Новина з відео

17:42 Гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви: до чого тут Зеленський

Новина з відео

17:00 Затонув румунський човен: одеські прикордонники врятували людину

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

Актуальне по темі

None 29 Березень 10:55

СБУ впіймала агента рф, який "винюхував" склади українських військових під Авдіївкою

None 29 Березень 10:53

З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

None 29 Березень 10:43

Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

None 29 Березень 10:46

У Італії стався землетрус: люди вночі вибігали на вулицю

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB