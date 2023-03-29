Готує до "вічної війни": ЗМІ проаналізували нещодавні заяви путіна

володимир путін

Російський диктатор володимир путін готує населення рф до затяжної війни в Україні й "не розуміє, як програвати". Очільник кремля почав частіше говорити, що нинішня війна є "битвою за виживання" та перестав коментувати ситуацію на фронті.

Про це йдеться у публікації видання The Guardian.

Війна втратила цілі

Як зазначається, нещодавно під час виступу перед робітниками авіаційного заводу в Бурятії, путін ще раз назвав війну екзистенціальною битвою за виживання росії.

"Для нас це не геополітичне завдання, а завдання виживання російської державності, створення умов для майбутнього розвитку країни й наших дітей", — говорив диктатор.

За словами політолога Максима Трудолюбова, це було за зразком недавніх виступів, в яких російський лідер все більше схилявся до обговорення того, що спостерігачі назвали "вічною війною" із Заходом.

"путін практично перестав говорити про якісь конкретні цілі війни. Він також не пропонує бачення того, як може виглядати майбутня перемога. У війни немає ні чіткого початку, ні осяжного кінця", — зазначив експерт.

Підготовка до "війни, яка ніколи не закінчиться"

Під час промови путіна "Про стан нації" минулого місяця він повторив деякі зі своїх численних претензій до Заходу, підкресливши, що москва бореться за національне виживання і в кінцевому підсумку переможе.

Трудолюбов зазначив, що це слабо завуальоване послання людям полягає в тому, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом і що росіяни повинні навчитися з цим жити.

Західні офіційні особи описували, як з тривогою слухали войовничу промову путіна в лютому, вважаючи, що російський лідер подвоює ставку на свою війну і не залишає місця для відступу.

За словами одного із західних дипломатів у москві, послання путіна виглядало як підготовка російської громадськості до "війни, яка ніколи не закінчиться". Він зазначив, що неясно, чи зможе путін змиритися з поразкою в конфлікті, тому що не схоже, що путін "розуміє, як програвати".

путін перестав говорити про ситуацію на фронті

Крім того, дипломат сказав, що путін, схоже, не переглядає конфлікт, попри важкі втрати та невдачі минулого року. Він нагадав, що російський диктатор колишній оперативник КДБ, а вони навчені завжди переслідувати свої цілі, а не переглядати їх.

Видання також зазначає, що російський лідер, який, за даними західної розвідки, особисто приймає оперативні та тактичні рішення в Україні, у своїх публічних коментарях перестав обговорювати ситуацію на фронті в Україні.

За даними російських ЗМІ, путін в останній раз згадав про бойові дії в Україні 15 січня, заявивши, що динаміка його армії була "позитивною".

Нагадаємо, раніше в американському Інституті вивчення війни заявили, що продовження наступальних операцій рф навколо Бахмута та Авдіївки, а також вздовж луганської та західної донецької лінії фронту є ще одним показником того, що путін все ще сподівається на перемогу в тривалій війні, результат якої значною мірою визначається військовими реаліями на місці. Тепер ці атаки стали не просто безглуздими, а й фактично шкідливими для підготовки росії до наступної фази цієї війни.