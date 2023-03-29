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Готовит к "вечной войне": СМИ проанализировали недавние заявления путина

29 марта 2023 09:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
владимир путин
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российский диктатор владимир путин готовит население россии к затяжной войне в Украине и "не понимает, как проигрывать". Глава кремля стал чаще говорить, что нынешняя война является "битвой за выживание" и перестал комментировать ситуацию на фронте.

Об этом говорится в публикации издания The Guardian.

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Война потеряла цели

Как отмечается, недавно во время выступления перед рабочими авиационного завода в Бурятии, путин еще раз назвал войну экзистенциальной битвой за выживание россии.

"Для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создание условий для будущего развития страны и наших детей", — говорил диктатор.

По словам политолога Максима Трудолюбова, это было по образцу недавних выступлений, в которых российский лидер все больше склонялся к обсуждению, что наблюдатели назвали "вечной войной" с Западом.

"путин практически перестал говорить о каких-то конкретных целях войны. Он также не предлагает видения того, как может выглядеть будущая победа. У войны нет ни четкого начала, ни обозримого конца", — отметил эксперт.

Подготовка к "войне, которая никогда не закончится"

Во время речи путина "О состоянии нации" в прошлом месяце он повторил некоторые из своих многочисленных претензий к Западу, подчеркнув, что москва борется за национальную выживание и в конечном счете победит.

Трудолюбов отметил, что это слабо завуалированное послание людям в том, что война в Украине не закончится в ближайшее время и что россияне должны научиться с этим жить.

Западные официальные лица описывали, как с тревогой слушали воинственную речь путина в феврале, считая, что российский лидер удваивает ставку на свою войну и не оставляет места для отступления.

По словам одного из западных дипломатов в москве, послание путина выглядело как подготовка российской общественности к "войне, которая никогда не закончится". Он отметил, неясно, сможет ли путин смириться с поражением в конфликте, потому что непохоже, что путин "понимает, как проигрывать".

путин перестал говорить о ситуации на фронте

Кроме того, дипломат сказал, что путин, похоже, не пересматривает конфликт, несмотря на тяжелые потери и неудачи в прошлом году. Он напомнил, что российский диктатор бывший оперативник КГБ, а они умудрены всегда преследовать свои цели, а не пересматривать их.

Издание также отмечает, что российский лидер, по данным западной разведки, лично принимающий оперативные и тактические решения в Украине, в своих публичных комментариях перестал обсуждать ситуацию на фронте в Украине.

По данным российских СМИ, Путин в последний раз упомянул о боевых действиях в Украине 15 января, заявив, что динамика его армии была "положительной".

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны заявили, что продолжение наступательных операций россии вокруг Бахмута и Авдеевки, а также вдоль луганской и западной донецкой линии фронта является еще одним показателем того, что путин все еще надеется на победу в длительной войне, результат которой в значительной степени определяется военными реалиями на месте. Теперь эти атаки стали не просто бессмысленными, но и фактически вредными для подготовки россии к следующей фазе этой войны.

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