Готуються до "можливої війни: Кім Чен Ин раптово звільнив генерала

Кім Чен Ин з інспекцією. Ілюстративне фото: REUTERS/KCNA

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин змінив старшого генерала збройних сил і закликав до більшої підготовки до "можливої війни".

Про це пише Reuters.

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На засіданні Центральної військової комісії, де обговорювалися плани контрзаходів для стримування ворогів Північної Кореї, корейський диктатор заявив, що держава має посилити свою армію, озброєнння та "краще готуватись до можливої війни".

На фотографіях, опублікованих KCNA, Кім Чен Ин вказує на Сеул і райони, що оточують південнокорейську столицю на карті.

"Кім Чен Ин також поставив мету щодо розширення потужностей з виробництва зброї", — йдеться у звіті без наведення подробиць.

Однак відомо, що минулого тижня він відвідав збройові заводи, де закликав до виробництва ракетних двигунів, артилерії та іншої зброї.

Як йдеться у звіті, Кім Чен Ин також закликав військових проводити навчання з використанням новітньої зброї та обладнання країни, щоб тримати свої сили готовими до бою.

До того ж Північна Корея має низку воєнізованих угруповань, які вона використовує для посилення своїх військових сил.

Що відомо про звільнення генерала

На тому ж засіданнні Кім Чен Ин звільнив вищого генерала країни, начальника Генштабу Пака Су Іла. Він пропрацював на посаді близько семи місяців.

Посаду обійняв генерал Лі Йон Гіл, який раніше був міністром оборони Північної Кореї, а також верховним командувачем звичайними військами.

Ще раніше Лі Йон Гіл був начальником штабу армії. А після звільнення ЗМІ його навіть "поховали" — ходили чутки, що посадовця стратили за корупцію. Однак він знову з’явився на публіці через кілька місяців, коли його призначили на іншу високу посаду.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Україна ліквідує росіян ракетами з КНДР.

Водночас у Білому домі повідомили, що Москва збирається купувати артилерійські снаряди у КНДР.