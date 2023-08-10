Готовятся к "возможной войне: Ким Чен Ын внезапно уволил генерала

Ким Чен Ын с инспекцией. Иллюстративное фото: REUTERS/KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил старшего генерала вооруженных сил и призвал к большей подготовке к "возможной войне".

Об этом пишет Reuters.

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На заседании Центральной военной комиссии, где обсуждались планы контрмер по сдерживанию врагов Северной Кореи, корейский диктатор заявил, что государство должно усилить свою армию, вооружение и "лучше готовиться к возможной войне".

На фотографиях, опубликованных KCNA, Ким Чен Ын указывает на Сеул и районы, окружающие южнокорейскую столицу на карте.

"Ким Чен Ын также поставил цель расширения мощностей по производству оружия", — говорится в отчете без наведения подробностей.

Однако известно, что на прошлой неделе он посетил оружейные заводы, где призывал к производству ракетных двигателей, артиллерии и другого оружия.

Как говорится в отчете, Ким Чен Ын также призвал военных проводить учения с использованием новейшего оружия и оборудования страны, чтобы держать свои силы готовыми к бою.

К тому же, Северная Корея имеет ряд военизированных группировок, которые она использует для усиления своих военных сил.

Что известно об увольнении генерала

На том же заседании Ким Чен Ын уволил высшего генерала страны, начальника Генштаба Пака Су Ила. Он проработал в должности около семи месяцев.

Пост занял генерал Ли Йон Гил, ранее бывший министром обороны Северной Кореи, а также верховным командующим обычными войсками.

Еще раньше Ли Йон Гил являлся начальником штаба армии. А после увольнения СМИ его даже "похоронили" — ходили слухи, что чиновника казнили за коррупцию. Однако он снова появился на публике через несколько месяцев, когда его назначили на другую высокую должность.

Напомним, СМИ сообщали, что Украина ликвидирует россиян ракетами из КНДР.

В то же время в Белом доме сообщили, что Москва собирается покупать артиллерийские снаряды у КНДР.