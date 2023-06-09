Грета Тунберг прийшла на акцію у Стокгольмі з плакатом про Каховську ГЕС: фото

Грета Тунберг прийшла на особливу акцію з плакатом українського художника
Шведська екоактивістка Грета Тунберг протягом 251 тижня проводила шкільний страйк заради клімату. Сьогоднішня акція у Стокгольмі для неї особлива, адже 20-річна Тунберг закінчила школу, тому більше не зможе брати участь у так званому шкільному страйку. На акції знамениту активістку помітили з малюнком українського художника Андрія Ярмоленка у руках.
Про завершення своєї участі у шкільному страйку Грета Тунберг повідомила у Twitter.
Останній шкільний протест
"251-й тиждень шкільного страйку. Сьогодні я закінчую школу, а це означає, що я більше не зможу брати участь у шкільному страйку за клімат. Тому це мій останній шкільний страйк", — написала вона.
Водночас активістка запевнила, що не припинить брати участь у протестах заради клімату. Вона продовжить щоп'ятниці влаштовувати акції, однак "технічно це не буде шкільним страйком".
"У нас просто немає вибору, окрім як робити все можливе. Боротьба тільки почалася", — написала вона у Twitter.
Малюнок українського художника
Художник Андрій Ярмоленко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фото Грети Тунберг, зроблене на сьогоднішній акції.
На знімку екоактивістка позує з плакатом його авторства.
Малюнок присвячений катастрофі на півдні України, яку спричинили росіяни, підірвавши греблю Каховської ГЕС. На плакаті зображений єнот, який стоїть у воді і тримає надпис Russia is a terrorist state.
Реакція Грети Тунберг на підрив Каховської ГЕС
У п’ятницю, 9 червня, Тунберг сказала Reuters під час щотижневого кліматичного протесту шведського парламенту, що наслідки підриву дамби Каховської ГЕС були "абсолютно жахливими".
"Росія має бути притягнута до відповідальності за свої дії та злочини. Очі світу зараз дивляться на них", — сказала Тунберг.
Зазначимо, що вчора, 8 червня, екоактивістка взяла участь у зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Після цього вона вперше висловилася про катастрофу. Тунберг засудила звірства Росії через підрив Каховської ГЕС та закликала світ не стояти осторонь та зупинити цей екоцид.
"Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке залишає світ втраченим для слів. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини", — написала екоактивістка у своїй соцмережі.
Кліматичний страйк Грети Тунберг
Кліматичний страйк Тунберг розпочав у серпні 2018 року. Вона з невеликою групою однодумців проводила щоденні акції протягом кількох тижнів, а згодом екоактивісти вирішили проводити такі мітинги щоп'ятниці. Так і виникли Fridays For Future, які несподівано для їх організаторів через деякий час стали глобальним рухом.
20-річна Грета Тунберг мала закінчити школу ще минулого року. Однак у серпні 2019 року вона взяла річну творчу відпустку, яку вона присвятила боротьбі проти змін клімату.
Нагадаємо, у четвер, 8 червня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з екоактивістами зі всього світу щодо Каховської ГЕС. На ній була присутня і Грета Тунберг.
Як відомо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.
Внаслідок підриву Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
Також Новини.LIVE писали, що у Херсоні четверту добу поспіль триває евакуація людей та порятунок тварин. Вже затоплено понад 600 квадратних кілометрів, середній рівень підтоплення — понад 5,5 метра.