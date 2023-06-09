Грета Тунберг прийшла на акцію у Стокгольмі з плакатом про Каховську ГЕС: фото

Грета Тунберг на кліматичній акції у Швеції, 9 червня 2023 року. Фото: REUTERS/Marie Mannes

Шведська екоактивістка Грета Тунберг протягом 251 тижня проводила шкільний страйк заради клімату. Сьогоднішня акція у Стокгольмі для неї особлива, адже 20-річна Тунберг закінчила школу, тому більше не зможе брати участь у так званому шкільному страйку. На акції знамениту активістку помітили з малюнком українського художника Андрія Ярмоленка у руках.

Про завершення своєї участі у шкільному страйку Грета Тунберг повідомила у Twitter.

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"251-й тиждень шкільного страйку. Сьогодні я закінчую школу, а це означає, що я більше не зможу брати участь у шкільному страйку за клімат. Тому це мій останній шкільний страйк", — написала вона.

Водночас активістка запевнила, що не припинить брати участь у протестах заради клімату. Вона продовжить щоп'ятниці влаштовувати акції, однак "технічно це не буде шкільним страйком".

"У нас просто немає вибору, окрім як робити все можливе. Боротьба тільки почалася", — написала вона у Twitter.

Допис Грети Тунберг про шкільний страйк у Стокгольмі. Фото: twitter.com/GretaThunberg

Малюнок українського художника

Художник Андрій Ярмоленко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фото Грети Тунберг, зроблене на сьогоднішній акції.

На знімку екоактивістка позує з плакатом його авторства.

Грета Тунберг з малюнком Андрія Ярмоленка про Каховську ГЕС. Фото: Andriy Yermolenko/Facebook

Малюнок присвячений катастрофі на півдні України, яку спричинили росіяни, підірвавши греблю Каховської ГЕС. На плакаті зображений єнот, який стоїть у воді і тримає надпис Russia is a terrorist state.

Плакат Андрія Ярмоленка про катастрофу на Каховській ГЕС. Фото: Andriy Yermolenko/Facebook

Допис Андрія Єрмоленка. Фото: Faceb

Реакція Грети Тунберг на підрив Каховської ГЕС

У п’ятницю, 9 червня, Тунберг сказала Reuters під час щотижневого кліматичного протесту шведського парламенту, що наслідки підриву дамби Каховської ГЕС були "абсолютно жахливими".

"Росія має бути притягнута до відповідальності за свої дії та злочини. Очі світу зараз дивляться на них", — сказала Тунберг.

Зазначимо, що вчора, 8 червня, екоактивістка взяла участь у зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Після цього вона вперше висловилася про катастрофу. Тунберг засудила звірства Росії через підрив Каховської ГЕС та закликала світ не стояти осторонь та зупинити цей екоцид.

"Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке залишає світ втраченим для слів. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини", — написала екоактивістка у своїй соцмережі.

Грета Тунберг на акції у Стокгольмі 9 червня 2023 року. Фото: REUTERS/Marie Mannes REFILE

Кліматичний страйк Грети Тунберг

Кліматичний страйк Тунберг розпочав у серпні 2018 року. Вона з невеликою групою однодумців проводила щоденні акції протягом кількох тижнів, а згодом екоактивісти вирішили проводити такі мітинги щоп'ятниці. Так і виникли Fridays For Future, які несподівано для їх організаторів через деякий час стали глобальним рухом.

20-річна Грета Тунберг мала закінчити школу ще минулого року. Однак у серпні 2019 року вона взяла річну творчу відпустку, яку вона присвятила боротьбі проти змін клімату.

Кліматична акція у Стокгольмі 9 червня 2023 року. Фото: REUTERS/Marie Mannes REFILE

Нагадаємо, у четвер, 8 червня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з екоактивістами зі всього світу щодо Каховської ГЕС. На ній була присутня і Грета Тунберг.

Як відомо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Також Новини.LIVE писали, що у Херсоні четверту добу поспіль триває евакуація людей та порятунок тварин. Вже затоплено понад 600 квадратних кілометрів, середній рівень підтоплення — понад 5,5 метра.