Грета Тунберг пришла на акцию в Стокгольме с плакатом о Каховской ГЭС: фото

Грета Тунберг пришла на особую акцию с плакатом украинского художника
Шведская экоактивистка Грета Тунберг в течение 251 недели проводила школьную забастовку ради климата. Сегодняшняя акция в Стокгольме для нее особенная, ведь 20-летняя Тунберг окончила школу, поэтому больше не сможет участвовать в так называемой школьной забастовке. На акции знаменитая активистка была замечена с рисунком украинского художника Андрея Ярмоленко в руках.
О завершении своего участия в школьной забастовке Грета Тунберг сообщила в Twitter.
Последний школьный протест
"251-я неделя школьной забастовки. Сегодня я заканчиваю школу, а это значит, что я больше не смогу участвовать в школьной забастовке за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка", — написала она.
В то же время, активистка заверила, что не перестанет участвовать в протестах ради климата. Она продолжит каждую пятницу устраивать акции, однако "технически это не будет школьной забастовкой".
"У нас просто нет выбора, кроме как делать все возможное. Борьба только началась", — написала она в Twitter.
Рисунок украинского художника
Художник Андрей Ярмоленко на своей странице в Facebook обнародовал фото Греты Тунберг, сделанное на сегодняшней акции.
На снимке экоактивистка позирует с плакатом его авторства.
Рисунок посвящен катастрофе на юге Украины, вызванной россиянами, взорвавшими дамбу Каховской ГЭС. На плакате изображен енот, стоящий в воде и держащий надпись "Russia is a terrorist state".
Реакция Греты Тунберга на подрыв Каховской ГЭС
В пятницу, 9 июня, Тунберг сказала Reuters во время еженедельного климатического протеста возле шведского парламента, что последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС были "совершенно ужасающими".
"Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия и преступления. Глаза мира сейчас смотрят на них", — сказала Тунберг.
Отметим, что 8 июня экоактивистка приняла участие во встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. После этого она впервые высказалась о катастрофе. Тунберг осудила зверства России из-за подрыва Каховской ГЭС и призвала мир не стоять в стороне и остановить этот экоцид.
"Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, которое оставляет мир потерянным для слов. Наши взгляды снова обращены к России, которая должна ответить за свои преступления", — написала экоактивистка в своей соцсети.
Климатическая забастовка Греты Тунберг
Климатическая забастовка Тунберг началась в августе 2018 года. Она с небольшой группой единомышленников проводила ежедневные акции несколько недель, а впоследствии экоактивисты решили проводить такие митинги каждую пятницу. Так и возникли Fridays For Future, которые неожиданно для их организаторов спустя некоторое время стали глобальным движением.
20-летняя Грета Тунберг должна была окончить школу еще в прошлом году. Однако в августе 2019 года она взяла годовой творческий отпуск, который она посвятила борьбе против изменения климата.
Напомним, в четверг, 8 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с экоактивистами со всего мира по Каховской ГЭС. На ней присутствовала и Грета Тунберг.
Как известно, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В результате подрыва Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
Также Новини.LIVE писали, что в Херсоне четвертые сутки подряд продолжается эвакуация людей и спасение животных. Уже затоплено более 600 квадратных километров, средний уровень подтопления – более 5,5 метров.