Грета Тунберг пришла на акцию в Стокгольме с плакатом о Каховской ГЭС: фото

Грета Тунберг на климатической акции в Швеции, 9 июня 2023 года. Фото: REUTERS/Marie Mannes

Шведская экоактивистка Грета Тунберг в течение 251 недели проводила школьную забастовку ради климата. Сегодняшняя акция в Стокгольме для нее особенная, ведь 20-летняя Тунберг окончила школу, поэтому больше не сможет участвовать в так называемой школьной забастовке. На акции знаменитая активистка была замечена с рисунком украинского художника Андрея Ярмоленко в руках.

О завершении своего участия в школьной забастовке Грета Тунберг сообщила в Twitter.

Читайте также:

Последний школьный протест

"251-я неделя школьной забастовки. Сегодня я заканчиваю школу, а это значит, что я больше не смогу участвовать в школьной забастовке за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка", — написала она.

В то же время, активистка заверила, что не перестанет участвовать в протестах ради климата. Она продолжит каждую пятницу устраивать акции, однако "технически это не будет школьной забастовкой".

"У нас просто нет выбора, кроме как делать все возможное. Борьба только началась", — написала она в Twitter.

Сообщение Греты Тунберг о школьной забастовке в Стокгольме. Фото: twitter.com/GretaThunberg

Рисунок украинского художника

Художник Андрей Ярмоленко на своей странице в Facebook обнародовал фото Греты Тунберг, сделанное на сегодняшней акции.

На снимке экоактивистка позирует с плакатом его авторства.

Грета Тунберг с рисунком Андрея Ярмоленко о Каховской ГЭС. Фото: Andriy Yermolenko/Facebook

Рисунок посвящен катастрофе на юге Украины, вызванной россиянами, взорвавшими дамбу Каховской ГЭС. На плакате изображен енот, стоящий в воде и держащий надпись "Russia is a terrorist state".

Плакат Андрея Ярмоленко о катастрофе на Каховской ГЭС. Фото: Andriy Yermolenko/Facebook

Сообщение Андрея Ермоленко. Фото: Facebook

Реакция Греты Тунберга на подрыв Каховской ГЭС

В пятницу, 9 июня, Тунберг сказала Reuters во время еженедельного климатического протеста возле шведского парламента, что последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС были "совершенно ужасающими".

"Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия и преступления. Глаза мира сейчас смотрят на них", — сказала Тунберг.

Отметим, что 8 июня экоактивистка приняла участие во встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. После этого она впервые высказалась о катастрофе. Тунберг осудила зверства России из-за подрыва Каховской ГЭС и призвала мир не стоять в стороне и остановить этот экоцид.

"Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, которое оставляет мир потерянным для слов. Наши взгляды снова обращены к России, которая должна ответить за свои преступления", — написала экоактивистка в своей соцсети.

Грета Тунберг на акции в Стокгольме 9 июня 2023 года. Фото: REUTERS/Marie Mannes REFILE

Климатическая забастовка Греты Тунберг

Климатическая забастовка Тунберг началась в августе 2018 года. Она с небольшой группой единомышленников проводила ежедневные акции несколько недель, а впоследствии экоактивисты решили проводить такие митинги каждую пятницу. Так и возникли Fridays For Future, которые неожиданно для их организаторов спустя некоторое время стали глобальным движением.

20-летняя Грета Тунберг должна была окончить школу еще в прошлом году. Однако в августе 2019 года она взяла годовой творческий отпуск, который она посвятила борьбе против изменения климата.

Климатическая акция в Стокгольме 9 июня 2023 года. Фото: REUTERS/Marie Mannes REFILE

Напомним, в четверг, 8 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с экоактивистами со всего мира по Каховской ГЭС. На ней присутствовала и Грета Тунберг.

Как известно, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Также Новини.LIVE писали, что в Херсоне четвертые сутки подряд продолжается эвакуация людей и спасение животных. Уже затоплено более 600 квадратных километров, средний уровень подтопления – более 5,5 метров.