Греція та ЄС хочуть створити спільне виробництво боєприпасів для України, — ЗМІ

Український військовий несе снаряд до РСЗВ "Град". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Грецька компанія з виробництва озброєнь Hellenic Defence Systems веде переговори з міжнародними виробниками боєприпасів для участі в програмі виробництва снарядів 155-мм калібру для підтримки України та поповнення запасів ЄС. Переговори відбуваються в умовах абсолютної секретності.

Про це повідомляє Kathimerini.

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Як повідомляється, з цього приводу вже відбуваються переговори, проте в умовах абсолютної секретності й перебувають на досить "зрілому" етапі. Їх результати очікуються найближчим часом, оскільки 30 вересня закінчується період укладання контрактів.

Водночас видання зазначає, що наразі Hellenic Defence Systems не в змозі виробляти всі боєприпаси власними силами. Наразі ведеться пошук партнерів для першого етапу, до якого входять виготовлення корпусу, заряду та інших необхідних матеріалів для боєприпасу, оскільки компанія має технічну можливість узяти на себе останній етап виробничого ланцюжка, який охоплює спорядження, збирання та пакування боєприпасів.

Окрім того, під час закритої зустрічі в Брюселі 10 травня за участю представників найбільших оборонних підприємств ЄС, представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель попросив її учасників донести до національних урядів ініціативу щодо швидкого виробництва одного мільйона снарядів для України до весни наступного року, а також необхідність створення європейського запасу боєприпасів великого калібру.

Нагадаємо, нещодавно Греція приєдналася до декларації держав G7. Країна стала 14-ю в списку тих, хто підтримав "гарантії безпеки" для України.