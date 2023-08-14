Греция и ЕС хотят создать совместное производство боеприпасов для Украины, — СМИ

Украинский военный несет снаряд в РСЗО "Град". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Греческая компания по производству вооружений Hellenic Defence Systems ведет переговоры с международными производителями боеприпасов для участия в программе производства снарядов 155 мм калибра для поддержки Украины и пополнения запасов ЕС. Переговоры проходят в условиях абсолютной секретности.

Об этом сообщает Kathimerini.

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Как сообщается, на этот счет уже проходят переговоры, однако в условиях абсолютной секретности и находятся на достаточно "зрелом" этапе. Их результаты ожидаются в ближайшее время, поскольку 30 сентября истекает период заключения контрактов.

В то же время издание отмечает, что Hellenic Defence Systems не в состоянии производить все боеприпасы собственными силами. В настоящее время ведется поиск партнеров для первого этапа, включающего изготовление корпуса, заряда и других необходимых материалов для боеприпаса, поскольку компания имеет техническую возможность взять на себя последний этап производственной цепочки, охватывающий снаряжение, сбор и упаковку боеприпасов.

Кроме того, во время закрытой встречи в Брюсселе 10 мая с участием представителей крупнейших оборонных предприятий ЕС, представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель попросил ее участников донести до национальных правительств инициативу по быстрому производству одного миллиона снарядов для Украины до весны следующего года, а также необходимость создания европейского запаса боеприпасов большого калибра.

Напомним, что недавно Греция присоединилась к декларации государств G7. Страна стала 14-й в списке тех, кто поддержал "гарантию безопасности" для Украины.