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Греция и ЕС хотят создать совместное производство боеприпасов для Украины, — СМИ

14 августа 2023 15:55
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Греция и ЕС хотят создать совместное производство боеприпасов для Украины, — СМИ
Украинский военный несет снаряд в РСЗО "Град". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Греческая компания по производству вооружений Hellenic Defence Systems ведет переговоры с международными производителями боеприпасов для участия в программе производства снарядов 155 мм калибра для поддержки Украины и пополнения запасов ЕС. Переговоры проходят в условиях абсолютной секретности.

Об этом сообщает Kathimerini.

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Как сообщается, на этот счет уже проходят переговоры, однако в условиях абсолютной секретности и находятся на достаточно "зрелом" этапе. Их результаты ожидаются в ближайшее время, поскольку 30 сентября истекает период заключения контрактов.

В то же время издание отмечает, что Hellenic Defence Systems не в состоянии производить все боеприпасы собственными силами. В настоящее время ведется поиск партнеров для первого этапа, включающего изготовление корпуса, заряда и других необходимых материалов для боеприпаса, поскольку компания имеет техническую возможность взять на себя последний этап производственной цепочки, охватывающий снаряжение, сбор и упаковку боеприпасов.  

Кроме того, во время закрытой встречи в Брюсселе 10 мая с участием представителей крупнейших оборонных предприятий ЕС, представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель попросил ее участников донести до национальных правительств инициативу по быстрому производству одного миллиона снарядов для Украины до весны следующего года, а также необходимость создания европейского запаса боеприпасов большого калибра.

Напомним, что недавно Греция присоединилась к декларации государств G7. Страна стала 14-й в списке тех, кто поддержал "гарантию безопасности" для Украины.

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