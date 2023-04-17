Громадянська війна в Судані.

В Омдурмані піднімається дим через сутички між напіввоєнними "Силами швидкого реагування" та армією, як видно з Північного Хартуму, Судан. Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

У столиці Судану Хартумі точаться важкі бої, над містом діє бойова авіація. За столицю воюють суданська армія та "Сили швидкого реагування". Загиблих уже десятки, і напруження не спадає.

Що трапилося

Президент Судану Омар аль-Башир правив країною майже 30 років, будучи цілком типовим африканським диктатором. 2009 року він став першим чинним главою держави, на якого було виписано ордер Міжнародного кримінального суду (МКС). Володимир Путін став другим.

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Колишній президент Судану Омар аль-Башир. Фото: REUTERS

Після масових вуличних протестів з вимогою усунути його від влади, у 2019 році військові здійснили переворот і взяли на себе керівництво країною. Але в Гаагу аль-Башира поки не віддають.

Цивільне населення вимагало переходу до демократичного правління, загальних виборів та інших атрибутів демократії. У результаті було створено спільний військово-цивільний уряд, який мав повести країну демократичним шляхом.

Але у жовтні 2021 року в Судані стався новий військовий переворот. Владу захопила хунта, що складається з генералів, яка назвала себе Суверенною радою. Дві найвпливовіші людини в цій самій раді — генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, голова збройних сил і фактично президент країни, і його заступник і командувач "Сил швидкого реагування" (СБР) генерал Мохамед Хамдан Дагало.

Глава Суверенної ради Судану генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан виходить із літака в аеропорту Джуби. Фото: REUTERS/Jok Solomun

Конфлікт між ними тривав досить давно, але до активної фази увійшов 15 квітня. Напередодні підрозділи "Сил швидкого реагування" були дислоковані по всій країні, що генерал аль-Бурхан розцінив (о, ця непередавана іронія долі) як спробу військового перевороту.

Хто саме почав стріляти — поки що не дуже зрозуміло, але по всій країні армія вступила в сутички з СБР, які швидко переросли у справжні битви з використанням артилерії, бронетехніки та авіації.

Що таке "Сили швидкого реагування"

2013 року їх створили на основі ополчення "Джанджавід", яке боролося з повстанцями у провінції Дарфур. Методи боротьби вирізнялися винятковою жорстокістю, розправами над повстанцями, мирними жителями та членами опозиції.

2019 року в Судані спалахнули протести проти хунти, з вимогою формування цивільного уряду. Формування СБР придушили їх, скоюючи масові вбивства.

З того часу генерал Дагало сформував потужні військові сили, які мали, зокрема, і важке озброєння. Його загони брали участь у лівійській громадянській війні та у конфлікті в Ємені на боці Саудівської Аравії. Фінансування угруповання, за деякими даними, ведеться за рахунок експлуатації деяких золотих копалень Судану.

Сам факт наявності таких сил, які практично не підкоряються владі, давно викликав роздратування у військової еліти Судану. Масла у вогонь підливав і той факт, що бійці цих загонів були озброєні та екіпіровані краще, ніж регулярна армія та отримували вищу зарплатню.

Військові наполягали на включенні СБР до складу регулярної армії, але Дагало цьому всіляко чинив опір, тому що в цьому випадку втрачав свій головний силовий ресурс.

Зв'язки з Росією

Генерала Дагало давно підозрюють у занадто тісних зв'язках з Москвою, які він, втім, і не приховував.

Заступник голови суверенної ради Судану генерал Мохамед Хамдан Дагало виступає на пресконференції у штаб-квартирі "Сил швидкого реагування" у Хартумі, Судан. Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

У березні 2022 року в Судані заявили, що планують відновити угоду, за якою РФ отримує в оренду на 25 років військово-морську базу в Порт-Судані на Червоному морі. Цей договір було припинено у 2020 році.

Дагало вирушив до Москви і зустрівся з вищими російськими чиновниками: міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим.

Після цього Суверенна рада оголосила, що договір буде відновлено, Росія отримає право тримати в Порт-Судані бойові кораблі, а як люб'язність у відповідь поставить хунті зброю і техніку.

Що буде далі

А це зовсім незрозуміло. Різні країни вже висловили своє "глибоке занепокоєння", а ті, хто межує з Суданом, посилили охорону кордону. Єгипет вимагає повернути своїх військових, які потрапили в полон до СБР у ході боїв — вони служили в Судані інструкторами.

Пожежа в аеропорту Хартума у Судані. Фото: Abdullah Abdel Moneim/via REUTERS

Втім, є один індикатор — генерал Дагало попросив світову спільноту закликати армію припинити бомбардування з повітря. Його підрозділи, хоч і непогано озброєні, не мають ППО і тим паче авіації, тому, мабуть, справи у СБР йдуть не дуже добре. Питання лише в тому, якими є наміри армійського керівництва: звести це в нічию чи добити бунтівників.