Грамадянська війна в Судані — всі деталі

В Омдурмане поднимается дым из-за столкновений между полувоенными "Силами быстрого реагирования" и армией, как видно из Северного Хартума, Судан. Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

В столице Судана Хартуме идут тяжелые бои, над городом действует боевая авиация. За столицу воюют суданская армия и "Силы быстрого реагирования". Погибших уже десятки, и накал не спадает.

Что случилось

Президент Судана Омар аль-Башир правил страной почти 30 лет, будучи совершенно типичным африканским диктатором. В 2009 году он стал первым действующим главой государства, на которого был выписан ордер Международного уголовного суда (МУС). Владимир Путин стал вторым.

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Бывший президент Судана Омар аль-Башир. Фото: REUTERS

После массовых уличных протестов с требованием отстранить его от власти, в 2019 военные совершили переворот и взяли на себя руководство страной. Но в Гаагу аль-Башира пока не отдают.

Гражданское население требовало перехода к демократическому правлению, всеобщих выборов и прочих атрибутов демократии. В итоге было создано совместное военно-гражданское правительство, которое должно было повести страну демократическим путем.

Но в октябре 2021 года в Судане произошел новый военный переворот. Власть захватила хунта, состоящая из генералов, которая назвала себя Суверенным советом. Два самых влиятельных человека в этом самом совете — генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, глава вооруженных сил и фактически президент страны, и его заместитель и командующий "Силами быстрого реагирования" (СБР) генерал Мохамед Хамдан Дагало.

Глава Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан выходит из самолета в аэропорту Джубы. Фото: REUTERS/Jok Solomun

Конфликт между ними длился достаточно давно, но в активную фазу вошел 15 апреля. Накануне, подразделения "Сил быстрого реагирования" были дислоцированы по всей стране, что генерал аль-Бурхан расценил (о, эта непередаваемая ирония судьбы), как попытку военного переворота.

Кто конкретно начал стрелять — пока не очень понятно, но по всей стране армия вступила в столкновения с СБР, которые быстро переросли в настоящие сражения с использованием артиллерии, бронетехники и авиации.

Что такое "Силы быстрого реагирования"

В 2013 году их создали на основе ополчения "Джанджавид", которое боролось с повстанцами в провинции Дарфур. Методы борьбы отличались исключительной жестокостью, расправами над повстанцами, мирными жителями и членами оппозиции.

В 2019 году в Судане вспыхнули протесты против хунты, с требованием формирования гражданского правительства. Формирования СБР подавили их, совершая массовые убийства.

С тех пор генерал Дагало сформировал мощные военные силы, обладавшие, в том числе, и тяжелым вооружением. Его отряды принимали участие в ливийской гражданской войне и в конфликте в Йемене на стороне Саудовской Аравии. Финансирование группировки, по некоторым данным, ведется за счет эксплуатации некоторых золотых приисков Судана.

Сам факт наличия таких сил, которые практически не подчиняются властям, давно вызывал раздражение у военной элиты Судана. Масла в огонь подливал и тот факт, что бойцы этих отрядов были вооружены и экипированы лучше, чем регулярная армия и получали выше зарплаты.

Военные настаивали на включении СБР в состав регулярной армии, но Дагало этому всячески противился, потому что в этом случае терял свой главный силовой ресурс.

Связи с Россией

Генерала Дагало давно подозревают в чересчур тесных связях с Москвой, которые он, впрочем, и не особо скрывал.

Заместитель главы суверенного совета Судана генерал Мохамед Хамдан Дагало выступает на пресс-конференции в штаб-квартире "Сил быстрого реагирования" в Хартуме, Судан. Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

В марте 2022 года в Судане заявили, что планируют возобновить соглашение, по которому РФ получает в аренду на 25 лет военно-морскую базу в Порт-Судане на Красном море. Этот договор был приостановлен в 2020 году.

Дагало отправился в Москву и встретился с высшими российскими чиновниками: министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

После этого Суверенный совет объявил, что договор будет возобновлен, Россия получит право держать в Порт-Судане боевые корабли, а в качестве ответной любезности поставит хунте оружие и технику.

Что будет дальше

А вот это совершенно непонятно. Разные страны уже выразили свою "глубокую озабоченность", а те, кто граничит с Суданом, усилили охрану границы. Египет требует вернуть своих военных, которые попали в плен к СБР в ходе боев — они служили в Судане инструкторами.

Пожар в аэропорту Хартума в Судане. Фото: Abdullah Abdel Moneim/via REUTERS

Впрочем, есть один индикатор — генерал Дагало воззвал к мировому сообществу призвать армию прекратить бомбардировки с воздуха. Его подразделения, хоть и неплохо вооружены, не обладают ПВО и уж тем более, авиацией, поэтому, видимо, дела у СБР идут не очень хорошо. Вопрос только в том, каковы намерения армейского руководства: свести это в ничью или добить мятежников.