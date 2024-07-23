Камала Харріс зібрала більше всіх грошей за всю історію США на передвиборчі перегони

Виступ Камали Гарріс. Фото: X/Kamala Harris

Після того, як Джо Байден повідомив про вихід з президентських перегонів Камала Гарріс, що є його можливою наступницею від Демократичної партії, побила рекорд зі збору коштів на свою кампанію. Всього за 24 години демократи назбирали для віцепрезидентки 81 мільйон доларів. Це рекорд в США, адже жодному кандидату не вдавалось за такий час зібрати подібну суму пожертв.

Про це 22 липня, у понеділок повідомляє AP News.

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Звичайно, окрім проведення передвиборчої кампанії, реклами, виробництва різних передвиборчих роликів та поїздок країною, такий швидкий збір коштів закріпляє за Гарріс лідерство серед інших можливих кандидатів від Демократичної партії, які можуть претендувати на представництво у перегонах від цієї політичної сили.

Політологи у США вже відзначають її домінуючу позицію для забезпечення офіційного висунення Демократичної партії в президенти на національному з’їзді наступного місяця — якщо не раніше.

Величезний прибуток також гарантує, що Харріс та її союзники можуть конкурувати з Дональдом Трампом, який за останні тижні генерував приголомшливі суми збору коштів, борючись за повернення до Білого дому.

"Це наступне покоління, якого люди чекали", — сказав про появу Гарріс у передвиборчих перегонах Майкл Кемпнер, член національної фінансової команди Байдена. — Донори, з якими я спілкувався, з ентузіазмом підтримують її. І навіть ті, хто, можливо, віддав перевагу відкритому з’їзду, швидко згуртувалися навколо неї за одну ніч".

За даними кампанії Харріс, 888 000 масових донорів зробили пожертви за попередні 24 години; більше 500 000 вперше зробили свій внесок у кампанії 2024 року.

Нагадаємо, наразі жоден з основних кандидатів, Дональд Трамп і Камала Гарріс, не має помітної переваги, поки що вони йдуть нога в ногу.

А сам Джо Байден заявив, що повністю підтримує кандидатуру Камали Гарріс у президентських перегонах. Він наголосив, що саме зараз демократи мають об'єднати, щоб перемогти Трампа на виборах.