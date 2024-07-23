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Денег хватит — Камала Харрис за сутки собрала рекордную сумму в истории США на избирательную гонку

23 июля 2024 06:49
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Камала Гаррис собрала больше всех денег за всю историю США на предвыборную гонку
Выступление Камалы Харрис. Фото: X/Kamala Harris
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

После того, как Джо Байден сообщил о выходе из президентской гонки Камала Харрис, что является его возможной преемницей от Демократической партии, побила рекорд по сбору средств на свою кампанию. Всего за 24 часа демократы собрали для вице-президента 81 миллион долларов. Это рекорд в США, ведь ни одному кандидату не удавалось за такое время собрать подобную сумму пожертвований.

Об этом 22 июля, в понедельник сообщает AP News.

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Конечно, кроме проведения предвыборной кампании, рекламы, производства различных предвыборных роликов и поездок по стране, такой быстрый сбор средств закрепляет за Харрис лидерство среди других возможных кандидатов от Демократической партии, которые могут претендовать на представительство в гонке от этой политической силы.

Политологи в США уже отмечают ее доминирующую позицию для обеспечения официального выдвижения Демократической партии в президенты на национальном съезде в следующем месяце, если не раньше.

Огромная прибыль также гарантирует, что Харрис и ее союзники могут конкурировать с Дональдом Трампом, который за последние недели генерировал ошеломляющие суммы сбора средств, борясь за возвращение в Белый дом.

"Это следующее поколение, которого люди ждали, — сказал о появлении Харрис в предвыборной гонке Майкл Кэмпнер, член национальной финансовой команды Байдена. — Доноры, с которыми я общался, с энтузиазмом поддерживают ее. И даже те, кто, возможно, предпочел открытый съезд, быстро сплотились вокруг нее за одну ночь".

По данным кампании Харрис, 888 000 массовых доноров совершили пожертвования за предыдущие 24 часа; более 500 000 впервые внесли свой вклад в кампанию 2024 года.

Напомним, пока ни один из основных кандидатов, Дональд Трамп и Камала Харрис, не имеет заметного преимущества, пока они идут нога в ногу.

А сам Джо Байден заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Камалы Харрис в президентской гонке. Он подчеркнул, что именно сейчас демократы должны объединиться, чтобы победить Трампа на выборах.

Джо Байден США выборы Дональд Трамп Камала Харрис Демократическая партия

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