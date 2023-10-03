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Гроші закінчуються: чи продовжиться військова допомога США для України

3 жовтня 2023 08:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Гроші закінчуються: чи продовжиться військова допомога США для України
Володимир і Олена Зеленські та Остін Ллойд. Фото: AP News
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Пентагоні закликають Конгрес поновити військову допомогу Україні. Наразі оборонне відомство США має 5,4 мільярда доларів для цього, що вистачить десь на шість місяців, якщо обсяги витрат будуть такими ж, як зараз.

Про це повідомляє AP News

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Як відомо, заступник глави Пентагону з фінансів Майкл Маккорд надіслав лідерам Конгресу листа, в якому закликав поновити фінансування України, оскільки ухвалений в суботу тимчасовий бюджетний законопроєкт, що діятиме до 17 листопада, не передбачає допомоги Києву. 

Також він повідомив, що з коштів, які виділив Конгрес на поповнення військових запасів що надходили в Україну, залишилося 1,6 млрд з 25,9 млрд. Ця зброя включає мільйони артилерійських снарядів, ракети та вибухівку, критично важливі для контрнаступу, спрямованого на повернення українських територій, захоплених Росією.

"Водночас США додатково мають близько 5,4 млрд доларів для надання зброї та військової техніки зі своїх запасів. Ці кошти виявилися після того, як на початку року Пентагон зрозумів, що помилково завищив вартість уже надісланого озброєння. Загалом таким чином додалося 6,2 млрд доларів, частина з них була використана упродовж останніх місяців", — йдеться у повідомленні. 

У цьому листі Маккорд також наголосив, що без додаткового фінансування США будуть змушені затримати або скоротити постачання систем ППО, боєприпасів, безпілотників і техніки для прориву оборонних конструкцій, які є "критично важливими й невідкладними зараз, коли Росія готується до зимового наступу".

Нагадаємо, що США підготували індивідуальну стратегію допомоги для України з акцентом на проблему корупції як серйозної загрози. Цей план включає наміри впровадити реформи для протидії корупції, провести деолігархізацію, підняти рівень українського оборонного сектору, адаптувати Збройні сили до стандартів НАТО і просунути вивчення англійської мови.

Також ми писали, що президент США Джо Байден підтвердив свою підтримку Україні у майбутньому, проте закликав Конгрес припинити політичні ігри. Байден вказав на обмежений часовий проміжок, протягом якого американські фінансові ресурси можуть продовжувати надходити в Україну, і закликав Конгрес перейти від дискусій до дій. 

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