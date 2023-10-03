Деньги заканчиваются: продолжится ли военная помощь США для Украины

Владимир и Елена Зеленские и Остин Ллойд. Фото: AP News

В Пентагоне призывают Конгресс возобновить военную помощь Украине. В настоящее время оборонное ведомство США имеет 5,4 миллиарда долларов для этого, что хватит примерно на шесть месяцев, если объемы расходов будут такими же, как сейчас.

Об этом сообщает AP News.

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Как известно, заместитель главы Пентагона по финансам Майкл Маккорд направил лидерам Конгресса письмо, в котором призвал возобновить финансирование Украины, поскольку принятый в субботу временный бюджетный законопроект, действующий до 17 ноября, не предусматривает помощи Киеву.

Также он сообщил, что из средств, которые выделил Конгресс на пополнение поступающих в Украину военных запасов, осталось 1,6 млрд из 25,9 млрд. Это оружие включает миллионы артиллерийских снарядов, ракеты и взрывчатку, критически важные для контрнаступления, направленного на возвращение украинских территорий, захваченных Россией.

"В то же время, США дополнительно имеют около 5,4 млрд долларов для предоставления оружия и военной техники из своих запасов. Эти средства оказались после того, как в начале года Пентагон понял, что ошибочно завысил стоимость уже присланного вооружения. В общем таким образом прибавилось 6,2 млрд долларов, часть из них была использована в последние месяцы", — говорится в сообщении.

В этом письме Маккорд также подчеркнул, что без дополнительного финансирования США будут вынуждены задержать или сократить поставки систем ПВО, боеприпасов, беспилотников и техники для прорыва оборонных конструкций, которые "критически важны и неотложны сейчас, когда Россия готовится к зимнему наступлению".

Напомним, что США подготовили индивидуальную стратегию помощи для Украины с акцентом на проблему коррупции как серьезную угрозу. Этот план включает в себя намерения внедрить реформы для противодействия коррупции, провести деолигархизацию, поднять уровень украинского оборонного сектора, адаптировать Вооруженные силы к стандартам НАТО и продвинуть изучение английского языка.

Также мы писали, что президент США Джо Байден подтвердил свою поддержку Украине в будущем, но призвал Конгресс прекратить политические игры. Байден отметил ограниченный временной промежуток, в течение которого американские финансовые ресурсы могут продолжать поступать в Украину, и призвал Конгресс перейти от дискуссий к действиям.