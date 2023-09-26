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Гроссі призначили на другий термін гендиректором МАГАТЕ

26 вересня 2023 04:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Гроссі призначили на другий термін гендиректором МАГАТЕ
Гендиректор МАТАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Рафаеля Маріано Гроссі повторно призначили на посаду генерального директора Міжнародного агентства з ядерної енергії. Він працюватиме на цій посаді ще наступні чотири роки.

Таку заяву зробила МАГАТЕ.

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Повідомляється, що його кандидатуру підтримали на конференції МАГАТЕ у Відні, у понеділок 25 вересня.

"Я дуже вдячний за довіру. Це відбувається в той час, коли ми стикаємося з багатьма серйозними викликами, і я повністю відданий тому, щоб продовжувати робити все, що в моїх силах, для виконання важливої ​​місії МАГАТЕ на підтримку глобального миру та розвитку", — сказав Гроссі.

Держави-члени висловили свою повну підтримку Генеральному директору протягом наступних чотирьох років.

Зауважимо, генеральний директор Гроссі вступив на свій перший термін повноважень 2 грудня 2019 року після схвалення Генеральною конференцією його призначення Правлінням. Його другий термін починається 3 грудня цього року і триватиме до 2 грудня 2027 року. Він є шостим генеральним директором з моменту заснування МАГАТЕ в 1957 році.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій АЕС продовжує залишатися надзвичайно крихкою та небезпечною. За його словами, велика удача, що на станції досі нічого не трапилося.

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