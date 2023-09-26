Гросси назначили на второй срок гендиректором МАГАТЭ

Гендиректор МАТАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: Офис Президента Украины

Рафаэль Мариано Гросси повторно назначен на должность генерального директора Международного агентства по ядерной энергии. Он будет работать в этой должности еще следующие четыре года.

Такое заявление сделала МАГАТЭ.

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Сообщается, что его кандидатура была поддержана на конференции МАГАТЭ в Вене, в понедельник 25 сентября.

"Я очень благодарен за доверие. Это происходит в то время, когда мы сталкиваемся со многими серьезными вызовами, и я полностью предан тому, чтобы продолжать делать все, что в моих силах, для выполнения важной миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития", — сказал Гросси.

Государства-члены выразили полную поддержку Генеральному директору в течение следующих четырех лет.

Заметим, генеральный директор Гросси вступил на свой первый срок полномочий 2 декабря 2019 после одобрения Генеральной конференцией его назначения Правлением. Его второй срок начинается 3 декабря этого года и продлится до 2 декабря 2027 года. Он является шестым генеральным директором с момента основания МАГАТЭ в 1957 году.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской АЭС продолжает оставаться чрезвычайно хрупкой и опасной. По его словам, большая удача, что на станции пока ничего не случилось.