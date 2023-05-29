Губернатор Бєлгорода поскаржився на обстріли: що відомо

Вибухи у Шебекіно. Фото: Гладков у Telegram.

У кількох населених пунктах Бєлгородської області пролунали потужні вибухи. Так у російському Шебекіно вибухнули два промислові підприємства внаслідок влучання снарядів.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

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В одному підприємстві спалахнув виробничий корпус з лакофарбовими рідинами, пошкоджено підстанцію та лінії електропередач.

"Є четверо постраждалих — чоловіки, співробітники підприємства, які доставлені до ЦРЛ із опіками дихальних шляхів та отруєнням чадним газом. Один у реанімації у тяжкому стані, у трьох стан середнього ступеня тяжкості. Вся необхідна медична допомога надається", — йдеться у повідомленні.

Гладков додав, що у другому підприємстві видимих ушкоджень немає. Постраждалих немає також. Усіх співробітників вивезено на безпечну відстань.

"Внаслідок обстрілу села Нова Таволжанка постраждалих немає, є пошкодження лінії електропередачі. Без світла залишаються Нова Таволжанка, Шаміно та Архангельське. У селі Козинка Грайворонського округу є потрапляння до будівлі готелю та мийки, внаслідок чого вона спалахнула. Усі оперативні та аварійні служби працюють на місці", — написав губернатор.

Нагадаємо, раніше У російському Білгороді стався вибух електростанції, місцеві жителі залишилися без світла.