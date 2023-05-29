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Губернатор Белгорода пожаловался на обстрелы: что известно

29 мая 2023 13:17
- Елена Черкасец
Елена Черкасец
редактор
Губернатор Белгорода пожаловался на обстрелы: что известно
Взрывы у Шебекино: Фото: Гладков у Telegram.
- Елена Черкасец
Елена Черкасец
редактор

У нескольких населённых пунктов Белгородской области раздались мощные взрывы.Так в российском Шебекино взорвались два промышленные предприятия в результате попадания снарядов.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

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В одном предприятии загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями, повреждена подстанция и линии электропередач.

"Есть четверо пострадавших - мужчины, сотрудники предприятия, которые доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, в трех состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что на втором предприятии видимых повреждений нет. Пострадавших нет. Все сотрудники вывезены на безопасное расстояние.

"В результате обстрела села Новая Таволжанка пострадавших нет, есть повреждения линии электропередачи. Без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она вспыхнула", - написал губернатор.

Напомним, ранее в российском Белгороде произошел взрыв электростанции, местные жители остались без света.

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