Губернатор Бєлгородщини заявив про масовану атаку дронів

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. Фото: росЗМІ

Російська Бєлгородська область у ніч проти 24 травня пережила масовану атаку безпілотників. Очільник регіону заявив про пошкодження житлових будинків та адміністративних будівель.

Про це губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков написав на своєму Telegram-каналі.

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Масована атака безпілотників

За словами В’ячеслава Гладкова, у ніч з 23 на 24 травня Бєлгородська область Російської Федерації пережила велику кількість атак безпілотних літальних апаратів.

"Здебільшого засоби ППО впоралися, але є пошкодження", — наголосив Гладков.

Губернатор повідомив, що у самому обласному центрі та в кількох районах регіону зазнали пошкоджень житлові будинки і адміністративні будівлі, також легкові автомобілі.

Пошкодження комунікацій

Крім того, у Грайворонському район пошкодження газогону викликало пожежу.

Гладков пообіцяв виправити ситуацію до кінця поточного дня.

Також губернатор заявив, що зараз відновлюються електромережі, які нібито пошкодила "диверсійно-розвідувальна група".

Нагадаємо, що 22 травня у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".