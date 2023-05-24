Губернатор Белгородской области заявил о массированной атаке дронов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: росСМИ

Российская Белгородская область в ночь на 24 мая пережила массированную атаку беспилотников. Глава региона заявил о повреждении жилых домов и административных зданий.

Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал на своем Telegram-канале.

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Массированная атака беспилотников

По словам Вячеслава Гладкова, в ночь с 23 на 24 мая Белгородская область Российской Федерации пережила множество атак беспилотных летательных аппаратов.

"В основном средства ПВО справились, но есть повреждения", — подчеркнул Гладков.

Губернатор сообщил, что в самом областном центре и в нескольких районах региона получили повреждения жилые дома и административные здания, также легковые автомобили.

Повреждение коммуникаций

Кроме того, в Грайворонском районе повреждение газопровода вызвало пожар.

Гладков пообещал исправить ситуацию до конца текущего дня.

Также губернатор заявил, что сейчас восстанавливаются электросети, якобы поврежденные "диверсионно-разведывательной группой".

Напомним, 22 мая в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковской областью.

В частности, "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, состоящий из граждан РФ, легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".