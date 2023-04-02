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Губернатор Бєлгородської області повідомив про обстріл села Валуйського округу

2 квітня 2023 19:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Наслідки обстрілу
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У неділю, 2 квітня на території Валуйського міського округу зазнали обстрілу село Новопетрівка. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, внаслідок інциденту не було постраждалих серед мирних жителів. Також він вважає, що обстріл було здійснено з боку ЗСУ.

Про це Гладков написав у Telegram.

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Обстріл

У повідомленні зазначається, що було зареєстровано різні руйнації біля. Усього було обстріляно 12 артилерійських снарядів, що призвело до загибелі 15 голів великої рогатої худоби та пошкодження покрівлі та вікон на території сільгосппідприємства.

Також були помічені пошкодження у 5 приватних домоволодіннях та 2 автомобілях.

На цей час аварійні та оперативні служби знаходяться на місці інциденту та працюють над усуненням наслідків обстрілу. Буде вжито всіх необхідних заходів для відновлення пошкоджених об'єктів та залучення відповідальних осіб до справедливого покарання.

Гладков

Гладков

Нагадаємо, 16 березня губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив про роботу ППО та збиття трьох ракет.

Також відомо, що в ніч проти 14 березня окупанти запустили ракети по Харківській області. Одна з них не долетіла і впала у Бєлгородській області.

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