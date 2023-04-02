Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Валуйского округа

Последствия обстрела

В воскресенье, 2 апреля на территории Валуйского городского округа подверглось обстрелу село Новопетровка. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате инцидента не было пострадавших среди мирных жителей. Также он считает, что обстрел был осуществлен со стороны ВСУ.

Об этом Гладков написал в Telegram.

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Обстрел

В сообщении указывается, что были зарегистрированы различные разрушения на местности. Всего было обстреляно 12 артиллерийских снарядов, что привело к гибели 15 голов крупного рогатого скота и повреждению кровли и окон на территории сельхозпредприятия.

Также были замечены повреждения в 5 частных домовладениях и 2 автомобилях.

На данный момент аварийные и оперативные службы находятся на месте инцидента и работают над устранением последствий обстрела. Будут предприняты все необходимые меры для восстановления поврежденных объектов и привлечения ответственных лиц к справедливому наказанию.

Напомним, 16 марта губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков заявил о работе ПВО и сбитии трех ракет.

Также известно, что в ночь на 14 марта оккупанты запустили ракеты по Харьковской области. Одна из них не долетела и упала в Белгородской области.