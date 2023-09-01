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Гутерріш запропонував Лаврову відновити "зернову угоду", — CNN

1 вересня 2023 07:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Гутерріш запропонував Лаврову відновити "зернову угоду", — CNN
Генсек ООН Антоніу Гутерріш. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш написав голові МЗС РФ Сергію Лаврову лист із пропозицією оновити Чорноморську зернову угоду. На думку генсека ООН, пропозиція може бути фундаментом для стабільного відновлення зернової угоди.

Про це повідомляє CNN.

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За словами Гутерріша, ООН розглядає реальні способи, щоб гарантувати російським харчовим продуктам та добривам легший вихід на міжнародні ринки за справедливими цінами.

"Ми не повинні допускати, щоб Чорноморська стратегія йшла від однієї кризи до іншої. Нам потрібний механізм, що діє, на користь усіх учасників", — сказав він.

Гутерріш також наголошує, що важливість оновлення цієї угоди полягає в її здатності сприяти цілям ООН щодо забезпечення продовольчої безпеки, допомагаючи таким чином знижувати ціни та забезпечувати легкий доступ до світових ринків для багатьох націй, включаючи країни третього світу.

Нагадаємо, що російська влада спростувала зв'язок між виходом торгового балкера з одеського порту з поновленням дії зернової угоди. У Кремлі заявили, що не підтримують ініціативи функціонування продовольчих коридорів до Туреччини.

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