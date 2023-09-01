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Гутерриш предложил Лаврову восстановить "зерновое соглашение", — CNN

1 сентября 2023 07:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Гутерриш предложил Лаврову восстановить "зерновое соглашение", — CNN
Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложением обновить Черноморское зерновое соглашение. По мнению генсека ООН, предложение может послужить фундаментом для стабильного обновления зернового соглашения.

Об этом сообщает CNN.

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По словам Гутерриша, ООН рассматривает реальные способы, чтобы гарантировать российским продуктам питания и удобрениям более легкий выход на международные рынки по справедливым ценам.

"Мы не должны допускать, чтобы Черноморская стратегия шла от одного кризиса к другому. Нам требуется действующий механизм в интересах всех участников", — сказал он.

Гутерриш также подчеркивает, что важность обновления данного соглашения заключается в его способности способствовать целям ООН по обеспечению продовольственной безопасности, помогая таким образом снижать цены и обеспечивать легкий доступ к мировым рынкам для многих наций, включая страны третьего мира.

Напомним, что российские власти опровергли связь между выходом торгового балкера из одесского порта с возобновлением действия зернового соглашения. В Кремле заявили, что не поддерживают инициативу функционирования продовольственных коридоров в Турцию.

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