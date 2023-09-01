Гутерриш предложил Лаврову восстановить "зерновое соглашение", — CNN
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложением обновить Черноморское зерновое соглашение. По мнению генсека ООН, предложение может послужить фундаментом для стабильного обновления зернового соглашения.
Об этом сообщает CNN.
ООН предлагает РФ восстановить "зерновое соглашение"
По словам Гутерриша, ООН рассматривает реальные способы, чтобы гарантировать российским продуктам питания и удобрениям более легкий выход на международные рынки по справедливым ценам.
"Мы не должны допускать, чтобы Черноморская стратегия шла от одного кризиса к другому. Нам требуется действующий механизм в интересах всех участников", — сказал он.
Гутерриш также подчеркивает, что важность обновления данного соглашения заключается в его способности способствовать целям ООН по обеспечению продовольственной безопасности, помогая таким образом снижать цены и обеспечивать легкий доступ к мировым рынкам для многих наций, включая страны третьего мира.
Напомним, что российские власти опровергли связь между выходом торгового балкера из одесского порта с возобновлением действия зернового соглашения. В Кремле заявили, что не поддерживают инициативу функционирования продовольственных коридоров в Турцию.