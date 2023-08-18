Безліч міжнародних компаній досі працюють на російський ринок

Продукція Pepsi на полицях російського супермаркету. Фото: google

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Від початку повномаштабного вторгнення велика кількість міжнародних компаній вийшли з російського ринку, незважаючи на фінансові втрати та складнощі. Інші ж досі ведуть бізнес у країні-агресорці, виправдовуючись різними аргументами.

Як змусити компанії платити вагому ціну за спонсорування війни, пише професор економіки Ланкастерського університету Рено Фукар. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

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Цього літа в Росії ви все ще можете насолоджуватися морозивом Cornetto, але можете забути про солодощі Tunnock’s Teacake або "Біг Мак". Це тому, що материнська компанія Cornetto, Unilever, зі штаб-квартирою у Великобританії, продовжує працювати в Росії після вторгнення в Україну, разом з багатьма іншими західними компаніями, такими як, приміром, PepsiCo.

Хоча багато компаній, зокрема McDonald's і шотландський виробник кондитерських виробів Tunnock's, розірвали ділові зв'язки з країною з початку війни.

Заміна McDonald's в Росії. Фото: росЗМІ

Однак за оцінками Київської школи економіки, доходи західних компаній, які досі працюють у Росії, у 2022 році склали понад 213,9 мільярда доларів США.

У результаті 3,5 мільярда доларів податків на прибуток, сплачених до Росії, є лише невеликою частиною їхнього внеску у війну: прибутковий податок і соціальні внески їхніх працівників, а також ПДВ з їхніх продажів надходять до державного бюджету. Відчуття "нормальності", яке вони дають російським громадянам, також, можливо, сприяє підтримці вторгнення в Україну.

Компанії, які досі ведуть бізнес у Росії, також завдають шкоди громадянам країн, з яких вони походять. Підтримуючи війну, вони, по суті, розділяють відповідальність за підвищення цін на енергоносії, наприклад. Вони також збільшують витрати західних платників податків на підтримку оборони України.

Як і багато західних компаній, які залишилися в Росії, PepsiCo та Unilever (материнська компанія Cornetto) захищали своє рішення, стверджуючи, що вони постачають товари першої необхідності і повинні залишитися з гуманітарних міркувань.

У заяві PepsiCo, окрім детального опису пожертвувань, зроблених українським біженцям, йдеться про те, що компанія "повинна залишатися вірною гуманітарному аспекту" свого бізнесу як виробника продуктів харчування і напоїв, продовжуючи пропонувати в Росії "товари першої необхідності", "такі як молоко та інші молочні продукти, дитячі суміші та дитяче харчування".

PepsiCo зазначила, що вона також продовжує "підтримувати засоби до існування наших 20 000 російських співробітників і 40 000 російських сільськогосподарських робітників у нашому ланцюжку поставок".

У заяві, зробленій раніше цього року, Unilever заявила, що, хоча вона все ще продає продукцію в Росії, з березня 2022 року припиняє імпорт та експорт, усі витрати на медіа та рекламу, а також інші потоки капіталу в Росію та з Росії. За словами компанії, вона не "намагається захищати або контролювати" свій бізнес у Росії, але "вихід не є простим".

Морозиво Cornetto, дочірної компанії Unilever, в Росії. Фото: росЗМІ

Дійсно, багато з тих, хто постачає непотрібні товари, кажуть, що не можуть виїхати, бо російський уряд конфіскує їхні активи та інтелектуальну власність, якщо вони це зроблять.

Але щоразу, коли бізнес робить вибір залишити Росію або коли його активи конфіскують, ті, хто залишається, стикаються з меншою конкуренцією і потенційно можуть отримати ще більший прибуток. На сьогодні єдиною ціною, яку вони платять за те, щоб залишитися, є заплямована репутація в західних країнах.

Податок на витрати на війну

Але є спосіб змусити іноземні компанії платити за витрати, які вони накладають на світ, визнаючи при цьому неможливість змусити їх повністю піти з Росії.

Насправді, західні уряди вже розробили два основні необхідні інструменти. Це коаліція країн, що запровадили санкції, і механізм, який вже використовується в інших нормативних актах: стратегія ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) щодо оподаткування "Pillar 2", що має набути чинності наступного року, а також новий Механізм вуглецевого коригування кордонів ЄС, який має набути чинності в жовтні 2023 року.

Коаліція країн, що запровадили санкції, повинна спочатку запровадити податок на російські доходи західних компаній. Це публічна інформація, доступна у фінансових звітах компаній — інші організації вже відстежують цю інформацію.

Податок охоплюватиме продажі компанії, виходячи з товарів і послуг, які купують люди в Росії. Але податок буде стягуватися країною, в якій знаходиться штаб-квартира компанії.

Наприклад, у випадку з продажем морозива Cornetto, Unilever є материнською компанією і базується у Великій Британії. Отже, уряд Великої Британії мав би першочергову можливість оподаткувати Unilever. Але якщо він вирішить цього не робити, то будь-яка інша країна коаліції може зробити це замість нього.

Штаб-квартира Unilever в Великій Британії. Фото: wikipedia

Це означатиме, що країна нічого не виграє від захисту свого національного бізнесу. Якщо Велика Британія не оподатковує продажі Cornetto в Росії, то Unilever може оподатковуватися в ЄС або США, а отримані кошти підуть в їхні державні скарбниці.

Податкова угода ОЕСР Pillar 2 використовує цей принцип, щоб покласти край практиці фіктивного розміщення прибутку в податкових гаванях. До кінця цього року країни зобов'язалися стягувати щонайменше 15% податку на прибуток з найбільших транснаціональних компаній в ЄС та Великобританії.

Якщо частина прибутку транснаціональної компанії не оподатковується за кордоном, країна, в якій розташована штаб-квартира компанії, може донарахувати податок до 15%. А якщо ця країна не стягує додатковий податок, інші країни, в яких фірма веде діяльність, можуть стягнути несплачений податок.

А як щодо незахідних компаній?

Стягнення податку лише із західних компаній поставить їх у невигідне становище на світових ринках. Це також може зробити торгівлю з Росією ще більш вигідною для інших країн. Щоб уникнути такого "витоку", незахідні компанії, які торгують із Заходом і продовжують вести бізнес з Росією, також повинні нести відповідальність за сплату податку.

Це є формою екстериторіальних торговельних санкцій. Підхід простий: якщо компанія хоче вести бізнес із Заходом, вона повинна платити штраф за будь-яку торгівлю з Росією.

США, приміром, вже застосовують набагато суворіші заходи до компаній, які торгують з Іраном чи Кубою. Французький банк Société Générale у 2018 році заплатив уряду США 1,3 мільярда доларів як покарання за надання фінансових послуг на Кубі.

Оподаткування іноземних компаній для вирівнювання конкуренції дуже схоже на механізм коригування кордонів для забруднюючих виробництв. Це те, що ЄС почне робити у 2026 році в рамках Механізму регулювання вуглецевих кордонів.

Він стягуватиме податок на викиди вуглецю з певних продуктів або видів діяльності, починаючи з найбільш енергоємних галузей, таких як виробництво цементу, чавуну та сталі, якщо компанія не доведе, що вона вже сплатила еквівалентний податок у себе вдома.

Після вторгнення в Україну світова громадська думка налаштована проти Росії. Як і у випадку з глобальним ухилянням від сплати податків та зміною клімату, більшість країн розуміють, що в інтересах усіх не допустити, щоб ядерна держава могла безкарно вторгатися в інші країни.

Інструменти, які світ розробив для співпраці з питань міжнародного оподаткування та викидів вуглецю, тепер можуть бути використані для прийняття остаточних рішень щодо економічних санкцій і для того, щоб зробити війну в Україні набагато складнішою для Росії.

Рено Фукар, професор економіки, Ланкастерський університет, Велика Британія