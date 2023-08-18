Множество международных компаний до сих пор работают на российский рынок.

Продукция Pepsi на полках российского супермаркета. Фото: google

Мария Кагал Редактор международного отдела

С начала полномасштабного вторжения большое количество международных компаний вышло с российского рынка, несмотря на финансовые потери и сложности. Другие же до сих пор ведут бизнес в стране-агрессорке, оправдываясь различными аргументами.

Как заставить компании платить весомую цену за спонсирование войны, пишет профессор экономики Ланкастерского университета Рено Фукар. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

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Этим летом в России вы все еще можете наслаждаться мороженым Cornetto, но можете забыть о сладости Tunnock's Teacake или "Биг Мак". Это потому, что материнская компания Cornetto, Unilever, со штаб-квартирой в Великобритании, продолжает работать в России после вторжения в Украину вместе со многими другими западными компаниями, такими как, например, PepsiCo.

Хотя многие компании, в том числе McDonald's и шотландский производитель кондитерских изделий Tunnock's, разорвали деловые связи со страной с начала войны.

Замена McDonald's в России. Фото: росСМИ

Однако по оценкам Киевской школы экономики, доходы западных компаний, работающих до сих пор в России, в 2022 году составили более 213,9 миллиарда долларов США.

В результате 3,5 миллиарда долларов налогов на прибыль, уплаченных в Россию, являются лишь небольшой частью их взноса в войну: подоходный налог и социальные взносы их работников, а также НДС по их продажам поступают в государственный бюджет. Ощущение "нормальности", которое они дают российским гражданам, также, возможно, способствует поддержке вторжения в Украину.

Компании, которые до сих пор ведут бизнес в России, также наносят ущерб гражданам стран, из которых они происходят. Поддерживая войну, они, в сущности, разделяют ответственность за повышение цен на энергоносители, например. Они также увеличивают расходы западных налогоплательщиков в поддержку обороны Украины.

Как и многие оставшиеся в России западные компании, PepsiCo и Unilever (материнская компания Cornetto) защищали свое решение, утверждая, что они поставляют товары первой необходимости и должны остаться по гуманитарным соображениям.

В заявлении PepsiCo, кроме подробного описания пожертвований, сделанных украинским беженцам, говорится, что компания "должна оставаться верной гуманитарному аспекту" своего бизнеса как производителя продуктов питания и напитков, продолжая предлагать в России "товары первой необходимости", "такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание".

PepsiCo отметила, что она также продолжает "поддерживать средства к существованию наших 20 000 российских сотрудников и 40 000 российских сельскохозяйственных рабочих в нашей цепочке поставок".

В заявлении, сделанном ранее в этом году, Unilever заявила, что хотя она все еще продает продукцию в России, с марта 2022 года прекращает импорт и экспорт, все расходы на медиа и рекламу, а также другие потоки капитала в Россию и из России. По словам компании, она не "старается защищать или контролировать" свой бизнес в России, но "выход не прост".

Мороженое Cornetto, дочерней компании Unilever, в России. Фото: росСМИ

Действительно, многие из поставляющих ненужные товары говорят, что не могут уехать, потому что российское правительство конфискует их активы и интеллектуальную собственность, если они это сделают.

Но всякий раз, когда бизнес делает выбор покинуть Россию или когда его активы конфискуют, остающиеся сталкиваются с меньшей конкуренцией и потенциально могут получить еще большую прибыль. На сегодняшний день единственной ценой, которую они платят за то, чтобы остаться, является запятнанная репутация в западных странах.

Налог на расходы на войну

Но есть способ заставить иностранные компании платить за расходы, которые они накладывают на мир, признавая при этом невозможность заставить их полностью уйти из России.

На самом деле, западные правительства уже разработали два основных необходимых инструмента. Это коалиция стран, вводящих санкции и механизм, который уже используется в других нормативных актах: стратегия ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) по налогообложению "Pillar 2", которая должна вступить в силу в следующем году, а также новый Механизм углеродной корректировки границ ЕС, который должен вступить в силу в октябре 2023 года.

Коалиция стран, вводящих санкции должна сначала ввести налог на российские доходы западных компаний. Это публичная информация, доступная в финансовых отчетах компаний, другие организации уже отслеживают эту информацию.

Налог будет охватывать продажи компании исходя из товаров и услуг, которые покупают люди в России. Но налог будет взиматься страной, в которой находится штаб-квартира компании.

Например, в случае продажи мороженого Cornetto, Unilever является материнской компанией и базируется в Великобритании. Следовательно, правительство Великобритании имело бы первоочередную возможность налогообложить Unilever. Но если он решит этого не делать, то любая другая страна коалиции может это сделать вместо него.

Штаб-квартира Unilever в Великобритании. Фото: wikipedia

Это означает, что страна ничего не выиграет от защиты своего национального бизнеса. Если Великобритания не облагает налогом продажи Cornetto в России, то Unilever может облагаться налогом в ЕС или США, а полученные средства пойдут в их государственные казны.

Налоговое соглашение ОЭСР "Pillar 2" использует этот принцип, чтобы положить конец практике фиктивного размещения прибыли в налоговых гаванях. До конца этого года страны обязались взимать не менее 15% налога на прибыль с крупнейших транснациональных компаний в ЕС и Великобритании.

Если часть прибыли транснациональной компании не облагается налогом за рубежом, страна, в которой расположена штаб-квартира компании, может доначислить налог до 15%. Если же эта страна не взимает дополнительный налог, другие страны, в которых фирма ведет деятельность, могут взыскать неуплаченный налог.

А как насчет незападных компаний?

Взыскание налога только с западных компаний поставит их в невыгодное положение на мировых рынках. Это также может сделать торговлю с Россией еще более выгодной для других стран. Чтобы избежать такой "утечки", незападные компании, торгующие с Западом и продолжающие вести бизнес с Россией, также должны нести ответственность за уплату налога.

Это форма экстерриториальных торговых санкций. Подход прост: если компания хочет вести бизнес с Западом, она должна платить штраф за любую торговлю с Россией.

США, например, уже применяют гораздо более строгие меры к компаниям, торгующим с Ираном или Кубой. Французский банк Société Générale в 2018 году заплатил правительству США 1,3 миллиарда долларов в качестве наказания за предоставление финансовых услуг на Кубе.

Налогообложение иностранных компаний для выравнивания конкуренции очень похоже на механизм корректировки границ для загрязняющих производств. Это то, что ЕС станет делать в 2026 году в рамках Механизма регулирования углеродных границ.

Он будет взимать налог на выбросы углерода с определенных продуктов или видов деятельности, начиная с самых энергоемких отраслей, таких как производство цемента, чугуна и стали, если компания не докажет, что она уже уплатила эквивалентный налог у себя дома.

После вторжения в Украину мировое общественное мнение настроено против России. Как и в случае с глобальным уклонением от уплаты налогов и изменением климата, большинство стран понимают, что в интересах всех не допустить, чтобы ядерное государство могло безнаказанно вторгаться в другие страны.

Инструменты, разработанные миром для сотрудничества по вопросам международного налогообложения и выбросов углерода, теперь могут быть использованы для принятия окончательных решений по экономическим санкциям и для того, чтобы сделать войну в Украине гораздо сложнее для России.

Рено Фукар, профессор экономики, Ланкастерский университет, Великобритания