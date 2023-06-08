Як довго українці зможуть легально перебувати у Польщі: Дуда підписав закон

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Республіка Польща продовжила термін легального перебування українських біженців до 4 березня 2024 року. Для школярів у цій нормі зробили виняток.

Про це повідомляє ukrainianinpoland.pl.

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Підпис Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда підписав ухвалений Сеймом законопроєкт про продовження легального перебування українських біженців на території цієї країни.

Згідно з цими змінами у польському законодавстві, термін законного перебування громадян України продовжений до 4 березня 2024 року.

Винятки з правил

Для деяких категорій українців легальне перебування у Польщі буде можливим і після 4 березня 2024 року.

Йдеться, зокрема, про дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади чи школи.

Також до 30 вересня 2024 року дозволено буде залишитися у Польщі українським учням, які складатимуть іспит на атестат зрілості.

Нагадаємо, з 1 квітня українські біженці в Польщі зможуть подавати заяви на тимчасовий дозвіл на проживання (карта побиту) за умови роботи в цій країні. При цьому пільги та виплати біженцям залишаться в силі.

Також ми писали, що з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання, при цьому ліміт становить 40 злотих на день (8,50 євро).