Як довго українці зможуть легально перебувати у Польщі: Дуда підписав закон
Республіка Польща продовжила термін легального перебування українських біженців до 4 березня 2024 року. Для школярів у цій нормі зробили виняток.
Про це повідомляє ukrainianinpoland.pl.
Підпис Дуди
Президент Польщі Анджей Дуда підписав ухвалений Сеймом законопроєкт про продовження легального перебування українських біженців на території цієї країни.
Згідно з цими змінами у польському законодавстві, термін законного перебування громадян України продовжений до 4 березня 2024 року.
Винятки з правил
Для деяких категорій українців легальне перебування у Польщі буде можливим і після 4 березня 2024 року.
Йдеться, зокрема, про дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади чи школи.
Також до 30 вересня 2024 року дозволено буде залишитися у Польщі українським учням, які складатимуть іспит на атестат зрілості.
Нагадаємо, з 1 квітня українські біженці в Польщі зможуть подавати заяви на тимчасовий дозвіл на проживання (карта побиту) за умови роботи в цій країні. При цьому пільги та виплати біженцям залишаться в силі.
Також ми писали, що з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання, при цьому ліміт становить 40 злотих на день (8,50 євро).