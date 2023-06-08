Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Як довго українці зможуть легально перебувати у Польщі: Дуда підписав закон arrow

Як довго українці зможуть легально перебувати у Польщі: Дуда підписав закон

8 червня 2023 08:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як довго українці зможуть легально перебувати у Польщі: Дуда підписав закон
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters/Peter Cziborra
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Республіка Польща продовжила термін легального перебування українських біженців до 4 березня 2024 року. Для школярів у цій нормі зробили виняток.

Про це повідомляє ukrainianinpoland.pl.

Читайте також:

Підпис Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда підписав ухвалений Сеймом законопроєкт про продовження легального перебування українських біженців на території цієї країни.

Згідно з цими змінами у польському законодавстві, термін законного перебування громадян України продовжений до 4 березня 2024 року.

Винятки з правил

Для деяких категорій українців легальне перебування у Польщі буде можливим і після 4 березня 2024 року.

Йдеться, зокрема, про дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади чи школи.

Також до 30 вересня 2024 року дозволено буде залишитися у Польщі українським учням, які складатимуть іспит на атестат зрілості.

Нагадаємо, з 1 квітня українські біженці в Польщі зможуть подавати заяви на тимчасовий дозвіл на проживання (карта побиту) за умови роботи в цій країні. При цьому пільги та виплати біженцям залишаться в силі. 

Також ми писали, що з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання, при цьому ліміт становить 40 злотих на день (8,50 євро).

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB