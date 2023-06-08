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Как долго украинцы смогут легально находиться в Польше: Дуда подписал закон

8 июня 2023 08:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Как долго украинцы смогут легально находиться в Польше: Дуда подписал закон
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Reuters/Peter Cziborra
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Республика Польша продлила срок легального пребывания украинских беженцев до 4 марта 2024 года. Для школьников в этой норме сделали исключение.

Об этом сообщает newspaperinpoland.pl.

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Подпись Дуды

Президент Польши Анджей Дуда подписал принятый Сеймом законопроект о продлении легального пребывания украинских беженцев на территории этой страны.

Согласно этим изменениям в польском законодательстве срок законного пребывания граждан Украины продлен до 4 марта 2024 года.

Исключения из правил

Для некоторых категорий украинцев легальное пребывание в Польше будет возможно и после 4 марта 2024 года.

Речь идет, в частности, о детях, посещающих дошкольные учебные заведения или школы.

Также до 30 сентября 2024 года разрешено будет остаться в Польше украинским ученикам, которые будут сдавать экзамен на аттестат зрелости.

Напомним, с 1 апреля украинские беженцы в Польше смогут подавать заявления на временное видение на жительство (карта побыту) при условии работы в этой стране. При этом льготы и выплаты беженцам останутся в силе.

Также мы писали, что с весны 2023 года украинские беженцы, которые находятся в Польше более 120 дней и проживают в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро).

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