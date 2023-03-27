Чи можливо засудити путіна

Чому путіна буде важко притягнути до відповідальності. Фото: Hayk Baghdasaryan/Photolure/REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Нещодавно виданий ордер на арешт президента рф став вагомим символом засудження дій росії. Однак чи можливо насправді притягти до відповідальності путіна за цим обвинуваченням?

На це питання відповідає доцент кафедри міжнародних відносин Ноттінгемського університету Кетрін Гегут. Оригінал її статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

путін і МКС: історія показує, як важко притягнути до відповідальності главу держави

Ордери на арешт, видані нещодавно Міжнародним кримінальним судом (МКС) президенту росії владіміру путіну та його уповноваженій у справах дітей Марії Львовій-Бєловій, — це перший випадок, коли посадовцям постійного члена Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй пред'явлено звинувачення у воєнному злочині.

Звинувачення полягає в тому, що вони керували примусовою депортацією українських дітей з територій, окупованих російськими військовими. "Існують обґрунтовані підстави вважати, що пан путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини", — йдеться в заяві МКС від 17 березня.

путін і Львова-Белова. Фото: Mikhail Metzel/Pool/REUTERS

Як повідомляється, МКС розглядає докази ймовірних злочинів проти людяності, скоєних іншим постійним членом Ради Безпеки — Китаєм. Злочини, що розслідуються, включають зникнення, примусову стерилізацію, страти та утримання під вартою понад мільйона людей.

Адвокати, які працюють від імені уйгурських вигнанців з регіону Сіньцзян, де, як стверджується, відбулися злочини, надали нові докази. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь закликав МКС "поважати імунітет глав держав від юрисдикції згідно з міжнародним правом". Це свідчить про те, що Пекін принаймні серйозно ставиться до перспективи розгляду МКС справи проти китайських високопосадовців.

Це рідкісний випадок, коли глава держави постає перед судом. Лоран Гбагбо, колишній президент Кот-д'Івуару, був звинувачений у 2011 році у злочинах проти людяності разом з Шарлем Бле Гуде, але у 2019 році був виправданий. У рішенні суду йдеться, що обвинувачення не змогло "довести існування спільного плану та/або політики широкомасштабних або систематичних нападів", що є обов'язковим елементом доказу, як того вимагають звинувачення.

У 2011 році МКС видав ордер на арешт колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі за злочини проти людяності та воєнні злочини. Але він був убитий через кілька місяців після видачі ордера. Тоді прокурор МКС Луїс Морено-Окампо заявив, що суд має вагомі докази злочинів, включаючи розстріли цивільних осіб.

Каддафі скоїв злочини проти людяності та воєнні злочини. Фото: William Murphy / Wikimedia commons

Справа колишнього президента Судану Омара аль-Башира залишається активною. У 2009 році Баширу було видано ордер на арешт за організацію кампанії масового насильства, включаючи вбивства, тортури і зґвалтування неарабських етнічних груп у регіоні Дарфур на заході Судану, починаючи з 2003 року. На той час Судан не визнавав МКС, а Африканський Союз також відкинув звинувачення, стверджуючи, що МКС упереджено ставиться до африканських країн.

Башира усунули від влади у 2019 році та ув'язнили на два роки за корупційні та фінансові злочини. У 2021 році Судан проголосував за ратифікацію Римського статуту МКС, але це рішення ще має бути схвалене вищим органом влади Судану — Суверенною радою. Також точаться дискусії щодо того, чи може конфлікт у Судані, подібно до війни в колишній Югославії та геноциду в Руанді, стати підставою для створення спеціального суду щодо Дарфуру в Судані.

Омар аль-Башир. Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Висока планка

Що стосується звинувачень проти путіна, то багато чого може залежати від внутрішньої російської політики. Якщо президента скинуть, росія може ратифікувати Римський статут і передати путіна до суду. Або ж вона може створити власний суд для розслідування ймовірних воєнних злочинів в Україні.

Європейський Союз також погодився створити у 2023 році новий трибунал для переслідування російських злочинів агресії, скоєних під час війни в Україні. Тим часом путін ризикує бути переданим МКС будь-якою державою, яку він відвідає і яка визнає цей суд.

Але наразі ордер видається більш символічним. Він фактично означає, що для більшої частини світу — принаймні для 123 країн, які визнають МКС — путін є вигнанцем та ізольованим у міжнародному співтоваристві.

Звинувачення МКС не обов'язково буде легко довести. Слідчі повинні довести, що ймовірні викрадачі не тільки забрали дітей проти їхньої волі, але й не мали наміру повертати їх законним опікунам. Крім того, Римський статут вимагає, щоб сторона обвинувачення довела, що "злочинець мав намір знищити, повністю або частково, дану національну, етнічну, расову або релігійну групу".

Інші звинувачення, які МКС може спробувати висунути — наприклад, у навмисному нападі на цивільну інфраструктуру, таку як медичні заклади, — буде так само важко довести.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан на місці влучання російської ракети у Вишгороді. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Глави держав

Але той факт, що чинному главі держави висунули звинувачення у злочині проти людяності, має велике значення. Є ті, хто вважає, що Джордж Буш і Тоні Блер мали б бути звинувачені у воєнних злочинах після вторгнення до Іраку в 2003 році. До речі, трибунал з військових злочинів у Малайзії у 2011 році визнав їх винними у злочинах проти миру.

Іншим лідером, який може реально побоюватися звинувачень з боку МКС, є правлячий глава військових М'янми, або Татмадау, Мін Аун Хлаінг, за його роль у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності проти мусульманської меншини рохінджа в М'янмі. М'янма не є учасницею Римського статуту, але оскільки "елемент" злочинів було скоєно в Бангладеш, який перебуває під юрисдикцією МКС, було розпочато розслідування.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху також ризикує отримати звинувачення, пов'язані з імовірними злочинами Ізраїлю в Палестинській автономії, яка була прийнята до МКС у 2015 році. У 2021 МКС розпочав розслідування ймовірних злочинів Ізраїлю на палестинських територіях з 2014 року, на що Нетаньяху відреагував заявою: "Держава Ізраїль сьогодні ввечері зазнала нападу".

Ізраїль заявив, що не співпрацюватиме зі слідством. Так само важко уявити, що росія відреагує по-іншому. Але час і зростаюча гора доказів грають проти них. Як стверджувала одна з жертв рохінджа в МКС: "Навіть якщо на вирішення справи жертв і встановлення справедливості піде багато часу... ми хочемо, щоб МКС добився нашого правосуддя".

Кетрін Гегут, доцент кафедри міжнародних відносин, Ноттінгемський університет