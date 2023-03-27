Возможно ли осудить путина

Почему путина будет трудно привлечь к ответственности. Фото: Hayk Baghdasaryan/Photolure/REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

Недавно изданный ордер на арест президента рф стал весомым символом осуждения действий россии. Однако можно ли на самом деле привлечь к ответственности путина по этому обвинению?

На этот вопрос отвечает доцент кафедры международных отношений Ноттингемского университета Кэтрин Гегут. Оригинал ее статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

путин и МКС: история показывает, как тяжело привлечь к ответственности главу государства

Ордеры на арест, выданные недавно Международным уголовным судом (МКС) президенту россии владимиру путину и его уполномоченной по делам детей Марии Львовий-Беловой, — это первый случай, когда должностным лицам постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций предъявлено обвинение в военном преступлении.

Обвинение состоит в том, что они руководили принудительной депортацией украинских детей с территорий, оккупированных российскими военными. "Существуют обоснованные основания считать, что господин путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления", — говорится в заявлении МКС от 17 марта.

путин и Львова-Белова. Фото: Mikhail Metzel/Pool/REUTERS

Как сообщается, МКС рассматривает доказательства вероятных преступлений против человечности, совершенных другим постоянным членом Совета Безопасности — Китаем. Расследуемые преступления включают исчезновение, принудительную стерилизацию, казни и содержание под стражей более миллиона человек.

Адвокаты, работающие от имени уйгурских изгнанников из региона Синьцзян, где, как утверждается, произошли преступления, предоставили новые доказательства. Спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь призвал МКС "уважать иммунитет глав государств от юрисдикции согласно международному праву". Это свидетельствует о том, что Пекин, по крайней мере, серьезно относится к перспективе рассмотрения МКС дела против китайских чиновников.

Это редкий случай, когда глава государства предстает перед судом. Лоран Гбагбо, бывший президент Кот-д'Ивуара, был обвинен в 2011 году в преступлениях против человечности вместе с Шарлем Блэ Гуде, но в 2019 году был оправдан. В решении суда говорится, что обвинение не смогло "доказать существование совместного плана и/или политики широкомасштабных или систематических нападений", что является обязательным элементом доказательства, как того требуют обвинения.

В 2011 году МКС выдал ордер на арест бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи за преступления против человечности и военные преступления. Но он был убит спустя несколько месяцев после выдачи ордера. Тогда прокурор МКС Луис Морено-Окампо заявил, что суд имеет веские доказательства преступлений, включая расстрелы гражданских лиц.

Каддафи обвинили в преступлениях против человечности и военные преступлениях. Фото: William Murphy / Wikimedia commons

Дело бывшего президента Судана Омара аль-Башира остается активным. В 2009 году Баширу был выдан ордер на арест за организацию кампании массового насилия, включая убийства, пытки и изнасилование неарабских этнических групп в регионе Дарфур на западе Судана, начиная с 2003 года. В то время Судан не признавал МКС, а Африканский Союз также отверг обвинения, утверждая, что МКС предвзято относится к африканским странам.

Башира отстранили от власти в 2019 году и заключили в тюрьму на два года за коррупционные и финансовые преступления. В 2021 году Судан проголосовал за ратификацию Римского устава МКС, но это решение еще предстоит одобрить высшим органом власти Судана — Суверенным советом. Также ведутся дискуссии о том, может ли конфликт в Судане, подобно войне в бывшей Югославии и геноциду в Руанде, стать основанием для создания специального суда по Дарфуру в Судане.

Омар аль-Башир. Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Высокая планка

Что касается обвинений против путина, то многое может зависеть от внутренней российской политики. Если президента свергнут, россия может ратифицировать Римский устав и передать путина в суд. Или она может создать собственный суд для расследования вероятных военных преступлений в Украине.

Европейский Союз также согласился создать в 2023 году новый трибунал по преследованию российских преступлений агрессии, совершенных во время войны в Украине. Между тем путин рискует быть передан МКС любым государством, которое он посетит и признает этот суд.

Но сейчас ордер кажется более символичным. Он фактически означает, что для большей части мира — по крайней мере, для 123 стран, признающих МКС — путин является изгнанником и изолирован в международном сообществе.

Обвинение МКС не обязательно будет легко доказать. Следователи должны доказать, что вероятные похитители не только забрали детей против их воли, но и не собирались возвращать их законным опекунам. Кроме того, Римский устав требует, чтобы сторона обвинения доказала, что "преступник намеревался уничтожить, полностью или частично, данную национальную, этническую, расовую или религиозную группу".

Другие обвинения, которые МКС может попытаться предъявить — например, в умышленном нападении на гражданскую инфраструктуру, такую как медицинские учреждения — будет также трудно доказать.

Главный прокурор Международного криминального суда Карим Хан на месте падения российской ракеты в Вышгороде. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Главы государств

Но тот факт, что действующему главе государства предъявлены обвинения в преступлении против человечности, имеет большое значение. Есть те, кто считает, что Джордж Буш и Тони Блэр должны быть обвинены в военных преступлениях после вторжения в Ирак в 2003 году. Кстати, трибунал по военным преступлениям в Малайзии в 2011 году признал их виновными в преступлениях против мира.

Другим лидером, который может опасаться обвинений со стороны МКС, является правящий глава военных Мьянмы, или Татмадау, Мин Аун Хлаинг, за его роль в совершении военных преступлений и преступлений против человечности против мусульманского меньшинства рохинджа в Мьянме. Мьянма не является участницей Римского устава, но поскольку "элемент" преступлений был совершен в Бангладеш, находящемся под юрисдикцией МКС, было начато расследование.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также рискует получить обвинения, связанные с вероятными преступлениями Израиля в Палестинской автономии, принятой в МКС в 2015 году. В 2021 МКС начал расследование вероятных преступлений Израиля на палестинских территориях с 2014 года, на что Нетаньяху отреагировал заявлением: "Государство Израиль сегодня вечером подверглось нападению".

Израиль заявил, что не будет сотрудничать со следствием. Так же трудно представить, что россия отреагирует по-другому. Но время и растущая гора улик играют против них. Как утверждала одна из жертв рохинджа в МКС: "Даже если на решение дела жертв и установление справедливости уйдет много времени... мы хотим, чтобы МКС добился нашего правосудия".

Кэтрин Гегут, доцент кафедры международных отношений, Ноттингемский университет