Як путін прагне "наздогнати і перегнати" Сталіна

Привид Сталіна досі нависає над росією, через 70 років після його смерті

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

70 років тому, у березні 1953 помер жорстокий радянський тиран. Масштаб його злочинів важко недооцінити, однак російський народ, схоже, володіє надзвичайно вибірковою історичною пам'яттю. Як Сталін досі впливає на росію пише Андрій Козовой, професор французького Ліллського університету. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Через 70 років після його смерті привид Сталіна все ще переслідує росію

70 років тому, в ніч на 5 березня 1953 року, такий собі Йосип Віссаріонович Джугачвілі зробив свій останній подих. Він був більш відомий під псевдонімом сталін, "Сталева людина".

Пригноблений народ, панування терору в ім'я влади, реальні та уявні вороги, змушені під тортурами зізнаватися у найабсурдніших злочинах, масові розстріли, чистки, депортації, голодомори, цензура і "тотальна" пропаганда, війна з Гітлером, виграна неймовірною ціною 27 мільйонів радянських жертв, розділена Європа і Холодна війна, що тільки-но розгорялася, — ось спадок, який залишив "Вождь".

Фото: REUTERS/Kirill Braga

Через три роки після його смерті, у лютому 1956 року, його наступник Микита Хрущов під час 20-го з'їзду Комуністичної партії засудив "надмірність культу його особи". У 1961 році його тіло було остаточно перенесено з мавзолею Леніна на красній площі в москві, щоб поховати в більш скромному приміщенні в некрополі біля кремлівської стіни. Під час перебудови були відкриті архіви і розкрита правда про тридцять років його правління.

Але це засудження тривало недовго. Якщо вірити опитуванням, росіяни стали його все більше любити. Пояснень цьому безліч. Вони, звичайно, багато в чому пов'язані з особистістю та історичним баченням людини, яка сидить у кремлі з 2000 року і яка розглядає свого далекого попередника не лише як "ефективного менеджера", але й як символ перемоги у Другій світовій війні. Однак згадки про Сталіна також можуть бути не дуже вигідними для путіна.

Відносно недавнє повернення до милості

Слід підкреслити, що "сталінське відродження" — явище більш недавнє, ніж можна собі уявити. У 2008 році, наприкінці другого терміну владіміра путіна, 60% опитаних "Левада-центром" (однією з головних соціологічних організацій країни) заявили, що злочини, скоєні за часів Сталіна, не були виправдані. У 2012 році, наприкінці президентського терміну дмитра медведєва, лише 21% опитаних вважали Сталіна "великим лідером", що було нижче, ніж 29%, зафіксованих у 1992 році, менш ніж через рік після розпаду СРСР.

Популярність диктатора знову зросла у 2015 році, через рік після анексії Криму. У 2019 році 70% опитаних заявили, що Сталін відіграв для них цілком або дуже позитивну роль. Лише 16% бачили його в негативному світлі. Саме з цього часу молоді росіяни, які до того були переважно байдужі до Сталіна, почали висловлювати позитивні думки щодо нього. У 2021 році, за кілька місяців до вторгнення в Україну, 56% з них вважали його великим вождем — це був новий рекорд.

Основна причина таких прихильних настроїв до Сталіна є історичною: "вождь із залізною рукою" — це кліше, глибоко вкорінене в політичній культурі, яка є фундаментально консервативною і ніколи по-справжньому не знала демократії.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Більше того, росіяни насправді не перегорнули сторінку сталінізму. Після смерті вождя країна пережила дві невеликі хвилі "десталінізації" за Хрущова (1953-1964) і Горбачова (1985-1991), а потім досить тривалий період "ресталінізації" за Брежнєва, Андропова і Черненка (1964-1985).

Єльцинські роки (1992-1999) ознаменувалися, з одного боку, "архівною революцією", яка або розкрила, або підтвердила масштаби сталінських злочинів, а з іншого — відсутністю реальної декомунізації на моральному чи правовому рівні.

"Суд над комуністичною партією" 1992 року зазнав невдачі через труднощі з визначенням комуністичної партії, яка ніколи не була політичною партією в традиційному розумінні, а скоріше була "інструментом контролю влади". росія ніколи не знала власної версії "Нюрнберзького процесу" з КПРС на лаві підсудних — а це могло б стати прикладом для виховання молодих поколінь.

Ностальгія за "величчю"

Відсутність комуністичного "Нюрнберзького процесу" відіграла важливу роль у тому, що росія не змогла стати справжньою демократією.

У другій половині 1990-х років, на тлі геополітичного та економічного занепаду країни, ми стали свідками відродження дискурсу та політики, що відсилали нас до давньої традиції сильної російської держави: "вертикалі влади". Ця тенденція була відтворена і посилена протягом двох перших термінів путіна, з 2000 по 2008 рік.

Пам'ятаєте, як у 2005 році, виступаючи перед федеральними зборами росії (об'єднаним двопалатним законодавчим органом, що складається з палат парламенту), путін назвав розвал СРСР "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".

Той самий путін протягом багатьох років повторював просту тезу: саме Ленін з його проєктом федерації держав, прийнятим у грудні 1922 року, був ретроспективно відповідальним за розпад СРСР. Підтекст полягав у тому, що "катастрофи" ніколи б не сталося, якби не сталінський проєкт "автономізації", який на той момент був на підйомі.

Війна за пам'ять

Теорії змови становлять основу сталінофільства в росії. путін часто підкреслював, що навіть якщо він не заперечує сталінські злочини і реальність великих чисток 1930-х років, він так само насторожено ставиться до критики сталінізму, в якій він бачить засіб послабити сьогоднішню росію, представивши її як країну, яка, зрештою, не надто змінилася порівняно з тоталітарним минулим.

Проекція роботи художника Tuse на будівлю в Гданську 22 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Aleksandra Zwolakiewicz

З цієї точки зору, путін розглядає нападки на Сталіна як участь у західній теорії змови і спробу понизити росію до рівня другорядної або навіть третьорядної країни, на відміну від її "законного" становища.

Критика Сталіна стає особливо небезпечною, коли вона стосується його дій під час Великої вітчизняної війни (1941-1945). "Культ" цієї війни сягає своїм корінням брежнєвської епохи, коли путін був молодим офіцером КДБ. Саме завдяки цьому культу Сталін був реабілітований в очах мільйонів росіян, для яких він тісно асоціюється з перемогою 1945 року.

Ревізіоністська пропаганда разом із законодавчим арсеналом, покликаним боротися з будь-якими "фальсифікаціями історії", виявилися ефективними: переможець 1945 року затьмарив тирана Великого Терору.

Ця політика навмисної амнезії принесла результати, які ми зараз бачимо. Так, в опитуванні 2005 року 40% опитаних вважали, що Червона армія була знищена сталінськими чистками, порівняно з 17%, які погодилися з цією думкою у 2021 році. Навіть ГУЛАГ опинився в статусі "прикрого побічного ефекту".

Чи може путін "наздогнати і перегнати" Сталіна?

При цьому "сталінофільство" населення все ж залишається палицею з двома кінцями, оскільки воно також може живити обурення проти правителів. Для росіян, які висловлюють повагу до Сталіна, він є не стільки історичним персонажем, скільки символом "великої росії", могутньої і шанованої країни, росії, де панують справедливість і порядок.

Фото: Valery Sharifulin/Pool/REUTERS

Рішення про вторгнення в Україну в лютому 2022 року слід розглядати з цієї точки зору як прояв волі путіна "наздогнати і перегнати" Сталіна, пародіюючи відоме гасло радянської епохи. Виступаючи перед керівниками контррозвідки ФСБ 28 лютого, путін попросив своїх підлеглих подвоїти зусилля, щоб "викорінити паразитів, які прагнуть розділити росіян за підтримки Заходу".

Невже готується полювання на відьом у стилі 1937 року? Принаймні, росіяни не зможуть сказати, що їх не попереджали. Вони хотіли сталінізму? Вони його отримають!

Андрій Козовой, професор Ліллського університету, Франція

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina