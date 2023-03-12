Как путин стремится "догнать и перегнать" Сталина

Призрак Сталина до сих пор нависает над россией, 70 лет спустя после его смерти

Мария Кагал Редактор международного отдела

70 лет назад, в марте 1953 умер жестокий советский тиран. Масштаб его преступлений трудно недооценить, однако российский народ, похоже, обладает необычайно избирательной исторической памятью. Как Сталин до сих пор влияет на россию, пишет Андрей Козовой, профессор французского Лиллского университета. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Спустя 70 лет после его смерти призрак Сталина все еще преследует россию

70 лет назад, в ночь на 5 марта 1953 года, эдакий Иосиф Виссарионович Джугачвили сделал свой последний вдох. Он был более известен под псевдонимом Сталин, "Стальной человек".

Угнетенный народ, господство террора во имя власти, реальные и воображаемые враги, вынужденные под пытками признаваться в самых абсурдных преступлениях, массовые расстрелы, чистки, депортации, голодоморы, цензура и "тотальная" пропаганда, война с Гитлером, выиграна невероятной ценой 27 миллионов советстких жертв, разделенная Европа и только разгоравшаяся Холодная война — вот наследие, которое оставил "Вождь".

Фото: REUTERS/Kirill Braga

Три года спустя после его смерти, в феврале 1956 года, его преемник Никита Хрущев во время 20-го съезда Коммунистической партии осудил "излишество культа его личности". В 1961 году его тело было окончательно перенесено из мавзолея Ленина на красной площади в москве, чтобы похоронить в более скромном помещении в некрополе у кремлевской стены. Во время перестройки были открыты архивы и раскрыта правда тридцати лет его правления.

Но это осуждение длилось недолго. Если верить опросам, россияне стали его больше любить. Объяснений этому множество. Они, конечно, во многом связаны с личностью и историческим видением человека, сидящего в кремле с 2000 года и рассматривающего своего далекого предшественника не только как "эффективного менеджера", но и как символ победы во Второй мировой войне. Однако упоминания о Сталине также могут быть не очень выгодны для путина.

Относительно недавнее возвращение к милости

Следует подчеркнуть, что "сталинское возрождение" — явление более недавнее, чем можно себе представить. В 2008 году, в конце второго срока владимира путина, 60% опрошенных "Левада-центром" (одной из главных социологических организаций страны) заявили, что преступления, совершенные при Сталине, не были оправданы. В 2012 году, в конце президентского срока дмитрия медведева, лишь 21% опрошенных считали Сталина "великим лидером", что было ниже 29%, зафиксированных в 1992 году, менее чем через год после распада СССР.

Популярность диктатора снова выросла в 2015 году, спустя год после аннексии Крыма. В 2019 году 70% опрошенных заявили, что Сталин сыграл для них целиком или очень положительную роль. Лишь 16% видели его в отрицательном свете. Именно с этого времени молодые россияне, которые до этого были преимущественно безразличны Сталину, начали высказывать положительные мнения по отношению к нему. В 2021 году, за несколько месяцев до вторжения в Украину, 56% из них считали его великим вождем — это был новый рекорд.

Основная причина таких благосклонных настроений к Сталину является исторической: "вождь с железной рукой" — это клише, глубоко укоренившееся в политической культуре, которая фундаментально консервативна и никогда по-настоящему не знала демократии.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Более того, россияне действительно не пролистали страницу сталинизма. После смерти вождя страна пережила две небольшие волны "десталинизации" при Хрущеве (1953-1964) и Горбачеве (1985-1991), а затем довольно длительный период "ресталинизации" при Брежневе, Андропове и Черненко (1964-1985).

Ельцинские годы (1992-1999) ознаменовались, с одной стороны, "архивной революцией", которая или раскрыла, или подтвердила масштабы сталинских преступлений, а с другой — отсутствием реальной декоммунизации на моральном или правовом уровне.

"Суд над коммунистической партией" 1992 года потерпел неудачу из-за трудностей с определением коммунистической партии, которая никогда не была политической партией в традиционном понимании, а скорее являлась "инструментом контроля власти". россия никогда не знала собственной версии "Нюрнбергского процесса" с КПСС на скамье подсудимых — а это могло бы стать примером для воспитания молодых поколений.

Ностальгия по "величию"

Отсутствие коммунистического "Нюрнбергского процесса" сыграло немаловажную роль в том, что россия не смогла стать настоящей демократией.

Во второй половине 1990-х годов, на фоне геополитического и экономического упадка страны, мы стали свидетелями возрождения дискурса и политики, отсылавших нас к давней традиции сильного российского государства: вертикали власти. Эта тенденция была воспроизведена и усилена в течение двух первых сроков путина, с 2000 по 2008 год.

Помните, как в 2005 году, выступая перед федеральным собранием россии (объединенным двухпалатным законодательным органом, состоящим из палат парламента), путин назвал развал СССР "величайшей геополитической катастрофой 20-го века".

Тот же путин на протяжении многих лет повторял простой тезис: именно Ленин с его проектом федерации государств, принятым в декабре 1922 года, был ретроспективно ответственен за распад СССР. Подтекст заключался в том, что "катастрофы" никогда бы не произошло, если бы не сталинский проект "автономизации", на тот момент находившийся на подъеме.

Война за память

Теории заговора составляют основу сталинофильства в россии. путин часто подчеркивал, что даже если он не отрицает сталинские преступления и реальность великих чисток 1930-х годов, он так же настороженно относится к критике сталинизма, в которой он видит способ ослабить сегодняшнюю россию, представив ее как страну, которая, в конце концов, не слишком изменилась по сравнению с тоталитарным прошлым.

Проекция работы художника Tuse на здание в Гданьске 22 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Aleksandra Zwolakiewicz

С этой точки зрения, путин рассматривает нападки на Сталина как участие в западной теории заговора и попытку понизить россию до уровня второстепенной или даже третьестепенной страны, в отличие от ее "законного" положения.

Критика Сталина становится особенно опасной, когда она касается его действий во время Великой Отечественной войны (1941-1945). "Культ" этой войны уходит своими корнями к брежневской эпохе, когда путин был молодым офицером КГБ. Именно благодаря этому культу Сталин был реабилитирован в глазах миллионов россиян, которым он тесно ассоциируется с победой 1945 года.

Ревизионистская пропаганда вместе с законодательным арсеналом, призванным бороться с любыми "фальсификациями истории", оказались эффективными: победитель 1945 затмил тирана Большого Террора.

Эта политика намеренной амнезии принесла результаты, которые мы сейчас видим. Так, в опросе 2005 года 40% опрошенных считали, что Красная армия была уничтожена сталинскими чистками по сравнению с 17%, которые согласились с этим мнением в 2021 году. Даже ГУЛАГ оказался в статусе "досадного побочного эффекта".

Может ли путин "догнать и перегнать" Сталина?

При этом "сталинофильство" населения все же остается палкой с двумя концами, поскольку оно также может питать возмущение против правителей. Для россиян, выражающих уважение к Сталину, он является не столько историческим персонажем, сколько символом "великой россии", могущественной и уважаемой страны, россии, где царят справедливость и порядок.

Фото: Valery Sharifulin/Pool/REUTERS

Решение о вторжении в Украину в феврале 2022 года следует рассматривать с этой точки зрения как проявление воли путина "догнать и перегнать" Сталина, пародируя известный лозунг советской эпохи. Выступая перед руководителями контрразведки ФСБ 28 февраля, путин попросил своих подчиненных удвоить усилия, чтобы "искоренить паразитов, стремящихся разделить россиян при поддержке Запада".

Неужели готовится охота на ведьм в стиле 1937 года? Во всяком случае, россияне не смогут сказать, что их не предупреждали. Они хотели сталинизма? Они его получат!

Андрей Козовой, профессор Лилльского университета, Франция

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina