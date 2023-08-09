Як святкують День Незалежності в різних країнах – дата, атрибути, традиції

Як святкують День Незалежності в різних країнах: цікаві факти
День Незалежності, який є дуже важливою подією в історії кожної держави, у різних країнах святкується по-різному. Тому ми зібрали найцікавіші факти про традиції святкування Дня Незалежності в різних країнах.
Новини.LIVE розповідає про те, як святкують День Незалежності в п’яти різних країнах світу.
Як святкується День Незалежності в різних країнах?
США
Головними символами Дня Незалежності в США є:
- одяг
- гамбургери
- хот-доги
- символіка кольорів прапора
День Незалежності в США святкують четвертого липня, коли всі люди влаштовують пікніки на природі. У всій країні організовують різні паради, карнавали та змагання з поїдання хот-догів та кавунів. Крім того, влаштовуються різні матчі з бейсболу та конкурс на перетягування канату.
Головним моментом цього дня є масштабні феєрверки.
Індонезія
Атрибутами Дня Незалежності в Індонезії є:
- страховка
- бажання перемоги
- подарункові корзини
- високі дерева
День Незалежності в цій країні святкують 14 серпня, коли всі люди влаштовують конкурс з лазіння по деревах. Вони знаходять високе горіхове дерево, мажуть його олією та чіпляють кошики, де є призи. Учасники конкурсу повинні якнайшвидше долізти до верхівки дерева та підняти прапор.
Мексика
Головними атрибутами цього дня в Мексиці вважаються:
- державні прапори
- історичні костюми
- національний одяг
День Незалежності у Мексиці святкують 16 вересня, коли на найбільших площах країни влаштовують різні карнавали та вистави. Люди чіпляють на свої будинки державні прапори. Деякі одягають національний одяг та в унісон кричать імена національних героїв, а ввечері влаштовують феєрверки та вигукують слова "Віва, Мексика!".
Франція
Символами Дня Незалежності у Франції є:
- одяг у кольорах державного прапора
- танцювальне взуття
Варто зазначили, що люди у Франції не святкують День Незалежності, для них 14 липня — це День взяття Бастилії, який символізує об’єднання всіх французів. Головною родзинкою цього дня є Бал пожежників, який влаштовують у саду Тюїльрі.
Австралія
Головними атрибутами свята в Австралії вважаються:
- одяг для пляжу
- барбекю
- австралійський прапор
У День Незалежності, який в Австралії відзначається 26 січня, у Сіднеї стартує музичний фестиваль, а в Аделаїді влаштовують матч з крикету. Ще у цей день людей нагороджують статуеткою "Австралієць року".
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