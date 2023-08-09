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Як святкують День Незалежності в різних країнах: цікаві факти

9 серпня 2023 19:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як святкують День Незалежності в різних країнах – дата, атрибути, традиції
Святкування Дня Незалежності в Індонезії. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

День Незалежності, який є дуже важливою подією в історії кожної держави, у різних країнах святкується по-різному. Тому ми зібрали найцікавіші факти про традиції святкування Дня Незалежності в різних країнах. 

Новини.LIVE розповідає про те, як святкують День Незалежності в п’яти різних країнах світу.

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Як святкується День Незалежності в різних країнах?

США

Головними символами Дня Незалежності в США є:

  • одяг
  • гамбургери
  • хот-доги
  • символіка кольорів прапора
День независимости в США
Святкування Дня Незалежності в США. Фото: ТСН

День Незалежності в США святкують четвертого липня, коли всі люди влаштовують пікніки на природі. У всій країні організовують різні паради, карнавали та змагання з поїдання хот-догів та кавунів. Крім того, влаштовуються різні матчі з бейсболу та конкурс на перетягування канату.

Головним моментом цього дня є масштабні феєрверки.

Індонезія

Атрибутами Дня Незалежності в Індонезії є:

  • страховка
  • бажання перемоги
  • подарункові корзини
  • високі дерева
День независимости в Индонезии
Святкування Дня Незалежності в Індонезії. Фото: Pinterest

День Незалежності в цій країні святкують 14 серпня, коли всі люди влаштовують конкурс з лазіння по деревах. Вони знаходять високе горіхове дерево, мажуть його олією та чіпляють кошики, де є призи. Учасники конкурсу повинні якнайшвидше долізти до верхівки дерева та підняти прапор.

Мексика

Головними атрибутами цього дня в Мексиці вважаються:

  • державні прапори
  • історичні костюми
  • національний одяг
День независимости в Мексике
Святкування Дня Незалежності в Мексиці. Фото: Pinterest

День Незалежності у Мексиці святкують 16 вересня, коли на найбільших площах країни влаштовують різні карнавали та вистави. Люди чіпляють на свої будинки державні прапори. Деякі одягають національний одяг та в унісон кричать імена національних героїв, а ввечері влаштовують феєрверки та вигукують слова "Віва, Мексика!".

Франція

Символами Дня Незалежності у Франції є:

  • одяг у кольорах державного прапора
  • танцювальне взуття
День взятия Бастилии во Франции
Святкування Дня взяття Бастилії у Франції. Фото: Pinterest

Варто зазначили, що люди у Франції не святкують День Незалежності, для них 14 липня — це День взяття Бастилії, який символізує об’єднання всіх французів. Головною родзинкою цього дня є Бал пожежників, який влаштовують у саду Тюїльрі.

Австралія

Головними атрибутами свята в Австралії вважаються:

  • одяг для пляжу
  • барбекю
  • австралійський прапор
День независимости в Австралии
Святкування Дня Незалежності в Австралії. Фото: Pinterest

У День Незалежності, який в Австралії відзначається 26 січня, у Сіднеї стартує музичний фестиваль, а в Аделаїді влаштовують матч з крикету. Ще у цей день людей нагороджують статуеткою "Австралієць року".

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