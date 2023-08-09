Как празднуют День Независимости в разных странах – дата, атрибуты, традиции

Как празднуют День Независимости в разных странах: интересные факты
День Независимости, который является очень важным событием в истории каждого государства, в разных странах отмечается по-разному. Поэтому мы собрали интересные факты о традициях празднования Дня Независимости в разных странах.
Новини.LIVE рассказывает о том, как празднуют День Независимости в пяти разных странах мира.
Как отмечается День Независимости в разных странах?
США
Главными символами Дня Независимости в США являются:
- одежда
- гамбургеры
- хот-доги
- символика цветов флага
День Независимости в США празднуют 4 июля, когда все люди устраивают пикники на природе. Во всей стране организовывают различные парады, карнавалы и соревнования по поеданию хот-догов и арбузов. Кроме того, устраиваются разные матчи по бейсболу и конкурс на перетягивание каната.
Главным моментом этого дня являются масштабные фейерверки.
Индонезия
Атрибуты Дня Независимости в Индонезии:
- страховка
- желание победы
- подарочные корзины
- высокие деревья
День Независимости в этой стране празднуют 14 августа, когда все люди устраивают конкурс по лазанию по деревьям. Они находят высокое ореховое дерево, мажут его маслом и цепляют корзины, где есть призы. Участники конкурса должны как можно быстрее добраться до верхушки дерева и поднять флаг.
Мексика
Главными атрибутами этого дня в Мексике считаются:
- государственные флаги
- исторические костюмы
- национальная одежда
День Независимости в Мексике празднуют 16 сентября, когда на самых больших площадях страны устраивают разные карнавалы и представления. Люди цепляют на свои дома государственные флаги. Некоторые одевают национальную одежду и в унисон кричат имена национальных героев, а вечером устраивают фейерверки и выкрикивают слова "Вива, Мексика!".
Франция
Символы Дня Независимости во Франции:
- одежда в цветах государственного флага
- танцевальная обувь
Стоит отметить, что люди во Франции не празднуют День Независимости, для них 14 июля — это День взятия Бастилии, символизирующий объединение всех французов. Главной изюминкой этого дня является Бал пожарных, который устраивают в саду Тюильри.
Австралия
Главными атрибутами праздника в Австралии считаются:
- одежда для пляжа
- барбекю
- австралийский флаг
В День Независимости, который в Австралии отмечается 26 января, в Сиднее стартует музыкальный фестиваль, а в Аделаиде устраивают матч по крикету. Еще в этот день людей награждают статуэткой "Австралиец года".
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