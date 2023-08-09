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Как празднуют День Независимости в разных странах: интересные факты

9 августа 2023 19:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как празднуют День Независимости в разных странах – дата, атрибуты, традиции
Празднование Дня Независимости в Индонезии. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

День Независимости, который является очень важным событием в истории каждого государства, в разных странах отмечается по-разному. Поэтому мы собрали интересные факты о традициях празднования Дня Независимости в разных странах.

Новини.LIVE рассказывает о том, как празднуют День Независимости в пяти разных странах мира.

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Как отмечается День Независимости в разных странах?

США

Главными символами Дня Независимости в США являются:

  • одежда
  • гамбургеры
  • хот-доги
  • символика цветов флага 
День независимости в США
Празднование Дня Независимости в США. Фото: ТСН

День Независимости в США празднуют 4 июля, когда все люди устраивают пикники на природе. Во всей стране организовывают различные парады, карнавалы и соревнования по поеданию хот-догов и арбузов. Кроме того, устраиваются разные матчи по бейсболу и конкурс на перетягивание каната.

Главным моментом этого дня являются масштабные фейерверки.

Индонезия

Атрибуты Дня Независимости в Индонезии:

  • страховка
  • желание победы
  • подарочные корзины
  • высокие деревья
День независимости в Индонезии
Празднование Дня Независимости в Индонезии. Фото: Pinterest

День Независимости в этой стране празднуют 14 августа, когда все люди устраивают конкурс по лазанию по деревьям. Они находят высокое ореховое дерево, мажут его маслом и цепляют корзины, где есть призы. Участники конкурса должны как можно быстрее добраться до верхушки дерева и поднять флаг.

Мексика

Главными атрибутами этого дня в Мексике считаются:

  • государственные флаги
  • исторические костюмы
  • национальная одежда
День независимости в Мексике
Празднование Дня Независимости в Мексике. Фото: Pinterest

День Независимости в Мексике празднуют 16 сентября, когда на самых больших площадях страны устраивают разные карнавалы и представления. Люди цепляют на свои дома государственные флаги. Некоторые одевают национальную одежду и в унисон кричат имена национальных героев, а вечером устраивают фейерверки и выкрикивают слова "Вива, Мексика!".

Франция

Символы Дня Независимости во Франции:

  • одежда в цветах государственного флага
  • танцевальная обувь
День взятия Бастилии во Франции
Празднование Дня взятия Бастилии во Франции. Фото: Pinterest

Стоит отметить, что люди во Франции не празднуют День Независимости, для них 14 июля — это День взятия Бастилии, символизирующий объединение всех французов. Главной изюминкой этого дня является Бал пожарных, который устраивают в саду Тюильри.

Австралия

Главными атрибутами праздника в Австралии считаются:

  • одежда для пляжа
  • барбекю
  • австралийский флаг
День независимости в Австралии
Празднование Дня Независимости в Австралии. Фото: Pinterest

В День Независимости, который в Австралии отмечается 26 января, в Сиднее стартует музыкальный фестиваль, а в Аделаиде устраивают матч по крикету. Еще в этот день людей награждают статуэткой "Австралиец года".

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