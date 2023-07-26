Як у 90-ті: РФ відібрала заводи в Danone та Carlsberg

Представник компанії у російському супермаркеті. Фото: РосЗМІ

Влада РФ продовжує пошук засобів укріплення власних позицій. Так, щоб догодити російським бізнесменам, Кремль відібрав у двох популярних Західних брендів заводи.

Про це пише Bloomberg.

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У квітні 2023 року Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє державі брати під тимчасовий контроль активи компаній або приватних осіб із недружніх держав, зокрема США та їхніх союзників. Таким чином захоплення підприємств іноземних компаній зміцнить позиції влади Путіна. Адже цінні активи перейдуть до рук російських бізнесменів, які із вдячность продовжать підтримувати Кремль.

"У рамках прагнення Путіна до влади він збирається розділити багато економічних активів, що перебувають у Росії, і віддати їх своїм поплічникам, щоб зміцнити свою політичну позицію", — повідомив директор Інституту Кеннана Центру Уїлсона Вільям Померанц,

Однак конфіскація заводів Danone SA та Carlsberg A/S минулого тижня стала несподіванкою для Західних брендів. Адже вони планували продати свої підприємства російським компаніям. І Danone і Carlsberg користуються чималою популярністю в Росії.

Так, компанія Danone випускала молочну продукцію під брендом "Простоквашино". А Carlsberg продавав відомо, ще з часів розпаду СРСР "Балтику". Останню у липні очолив Таймураз Боллоєв, який керував нею до 2004 року. Примітно, що Боллоєв входить до того ж клубу дзюдо, що й Путін.А дочірню компанію Danone, яка виробляє йогурти у Росії очолив племінник Рамзана Кадирова Якуб Закрієв.

Водночас наразі невідомо чи доведеться поплічникам Путіна сплачувати кошти до бюджету РФ за отримання під свій контроль іноземних виробництв. Експерти не виключають, що такі цінні подарунки російські бізнесмени отримали безкоштовно. Тим часом Західні компанії, які все ще працюють у Росії, розуміють, що з ними може статися те саме.

"Західні активи в Росії більше не в безпеці. Це новий рубіж у війні. Якщо Кремль піде далі, він повернеться до 90-х: перерозподіл активів на користь більш вигідних власників. Підхід Кремля змінився.Раніше іноземці могли піти, але їм потрібно було платити. Тепер Росія наклала край формальностям і вирішила забрати активи безкоштовно", — каже наукова співробітниця Російського Євразійського центру Карнегі Олександра Прокопенко.

Так, сильні, популярні серед росіян бренди, що належать європейським власникам, можуть викликати найбільший інтерес із боку союзників Путіна. Серед таких компаній PepsiCo, що купила російську компанію Wimm-Bill-Dann Dairy & Juice за 3,8 млрд доларів у 2011 році. Це підприємство стало найбільшим виробником продуктів харчування та напоїв у РФ.

"Компанії, які повністю локалізовані, не залежать від технологій або комплектуючих з-за кордону, швидше за все, будуть передані під зовнішнє керування", — каже партнер лондонської консалтингової компанії Control Risks Набі Абдуллаєв.

Нагадаємо, в Україні перевірять популярну мережу АЗС через махінації з фінансами.

Також стало відомо, що "Яндекс" можуть продати другу Путіна.