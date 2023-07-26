Как в 90-е: РФ отобрала заводы у Danone и Carlsberg

Представитель компании в русском супермаркете. Фото: РосСМИ

Власти РФ продолжают поиск средств укрепления собственных позиций. Так, чтобы угодить российским бизнесменам, Кремль отобрал у двух популярных Западных брендов заводы.

Об этом пишет Bloomberg.

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В апреле 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий государству брать под временный контроль активы компаний или частных лиц из недружественных государств, в том числе США и их союзников. Таким образом, захват предприятий иностранных компаний укрепит позиции власти Путина. Ведь ценные активы перейдут в руки российских бизнесменов, которые с благодарностью продолжат поддерживать Кремль.

"В рамках стремления Путина к власти он собирается разделить многие находящиеся в России экономические активы и отдать их своим приспешникам, чтобы укрепить свою политическую позицию", — сообщил директор Института Кеннана Центра Уилсона Уильсон Померанц,

Однако конфискация заводов Danone SA и Carlsberg A/S на прошлой неделе стала неожиданностью для Западных брендов. Они ведь планировали продать свои предприятия российским компаниям. И Danone и Carlsberg пользуются большой популярностью в России.

Так, компания Danone выпускала молочную продукцию под брендом "Простоквашино". А Carlsberg продавал известно еще со времен распада СССР "Балтику". Последнюю в июле возглавил Таймураз Боллоев, руководивший ею до 2004 года. Примечательно, что Боллоев входит в тот же клуб дзюдо, что и Путин. А дочернюю компанию Danone, производящую йогурты в России, возглавил племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев.

В то же время, неизвестно, придется ли приспешникам Путина платить средства в бюджет РФ за получение под свой контроль иностранных производств. Эксперты не исключают, что столь ценные подарки российские бизнесмены получили бесплатно. Тем временем Западные компании, все еще работающие в России, понимают, что с ними может произойти то же самое.

"Западные активы в России больше не в безопасности. Это новый рубеж в войне. Если Кремль пойдет дальше, он вернется к 90-м: перераспределение активов в пользу более выгодных владельцев. Подход Кремля изменился. Раньше иностранцы могли уйти, но им нужно было платить.Теперь Россия покончила с формальностями и решила забрать активы бесплатно",— говорит научная сотрудница Российского Евразийского центра Карнеги Александра Прокопенко.

Так, сильные, популярные среди россиян бренды, принадлежащие европейским владельцам, могут вызвать наибольший интерес со стороны союзников Путина. Среди таких компаний PepsiCo, купившая российскую компанию Wimm-Bill-Dann Dairy&Juice за 3,8 млрд долларов в 2011 году. Это предприятие стало самым крупным производителем продуктов питания и напитков в РФ.

"Компания, которые полностью локализованы, не зависят от технологий или комплектующих из-за рубежа, скорее всего, будут переданы под внешнее управление", — говорит партнер лондонской консалтинговой компании Control Risks Наби Абдуллаев.

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