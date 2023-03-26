"Як у сталінській росії": Трамп поскаржився на "жахи" розслідувань проти нього

Дональд Трамп

Дональд Трамп на своєму першому передвиборчому мітингу у Вейко, штат Техас, назвав розпочаті проти нього розслідування "полюванням на відьом" та порівняв їх з "жахами сталінської росії".

Про це пише Reuters.

Заяви Трампа

"Розслідування проти мене — це щось прямо із шоу жахів сталінської росії. Із самого початку це було одне полювання на відьом і фальшиве розслідування одне за одним", — заявив Трамп.

Агентство зазначає, що не надавши доказів, Трамп звинуватив адміністрацію президента-демократа Джо Байдена в організації кримінального переслідування проти нього, щоб підірвати його заявку на Білий дім.

Він також представив президентські вибори 2024 року "в апокаліптичних термінах" та засудив свого провідного суперника-республіканця Рона ДеСантіса.

Нагадаємо, 18 березня колишній президент США Дональд Трамп написав на власній соціальній платформі Truth Social, що його хочуть заарештувати наступного тижня. За його словами, це відбудеться через кримінальну справу, яка пов'язана з виплатою грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

Фото: Reuters